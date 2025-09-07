Aeronave poloneze și aliate ridicate de la sol după valul masiv de drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei

Aeronave poloneze și aliate au fost activate duminică dimineața pentru a garanta siguranța spațiului aerian polonez după atacurile aeriene executate de Rusia în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze, potrivit Reuters.

„Aeronave poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe platforma X.

La scurtă vreme după miezul nopții, aproape toată Ucraina era sub alerte de raid aerian.

Duminică dimineață, potrivit AFP, forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului. Operațiunea Moscovei a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte câteva zeci, fiind avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev.

În Polonia, postul privat de televiziune RMF FM a relatat sâmbătă că un obiect neidentificat, posibil o dronă, a căzut lângă satul Majdan-Sielec, în estul țării. Ministerul Apărării de la Varșovia a transmis ulterior, prin vocea purtătorului de cuvânt, că nu pare să fi fost vorba despre o dronă militară, ci mai degrabă a fost una folosită pentru contrabandă.

Potrivit RFM FM, obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri, iar la fața locului au intervenit serviciile de securitate.