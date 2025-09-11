Aeroportul Băneasa va fi modernizat: Va fi construit un nou terminal. Cum arată planul aprobat de Guvern

Aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa va fi modernizat și extins în următorii 10 ani, după cum se arată într-o Hotărâre de Guvern. Traficul aerian pe aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar aeroportul va fi la capacitate maximă în 2026.

În Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern consultată de HotNews, se arată că pentru Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, Master Planul General de Transport al României prevede următoarele proiecte:

Modernizarea pistei de decolare – aterizare la 3500 m lungime și PCN 85 și asigurarea compatibilității noilor investiții cu celelalte suprafețe de mișcare;

Modernizarea terminalului de pasageri și extinderea acestuia cu o suprafață de aproximativ 61.500 m2;

Asigurare de facilități cargo.

„Traficul de pasageri a înregistrat o creștere semnificativă, de aproximativ 400%, de la circa 10.000 pasageri în 2022 la o estimare de aproximativ 400.000 pasageri în anul 2025. Conform prognozelor interne, începând cu anul 2026, capacitatea maximă de procesare a terminalului actual va fi atinsă. Această estimare de creștere este susținută și de realizarea liniei de metrou M6, proiect aflat în derulare”, se arată în document.

Astfel, planul de modernizare pentru perioada 2025 – 2035 prevede, printre altele, reorganizarea actualului terminal, dezvoltarea unui nou terminal, dar și modernizarea pistei și a căilor de rulare.

„Creșterea capacității operaționale a aeroportului prin reorganizarea terminalului de pasageri (asigurarea unei capacități de procesare de minim 800 de pasageri/oră de vârf); În prezent, terminalul existent permite procesarea unui total de 600 pasageri/oră de vârf”, confdorm documentului.

Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – ‘Aurel Vlaicu’, în București / Sursă: Inquam Photos / George Călin

Va fi construit un nou terminal de pasageri la Băneasa

Dezvoltarea unui nou terminal de procesare pasageri, cu facilitățile necesare, va avea în vedere „o capacitate de minim 800 de pasageri/oră de vârf și amenajarea terenului adiacent, în proximitatea terminalului existent la est de acesta, care să aibă acces la platformă”.

„Dezvoltarea unui nou terminal împreună cu infrastructura suport aferentă – căi de acces, parcare publică și zone tehnice – va asigura o capacitate suplimentară de procesare estimată la minim 800 pasageri/oră de vârf. Vor fi analizate soluții de dezvoltare a noului terminal în perimetrul aeroportului sau prin preluarea unor imobile din aproprierea acestuia, prin achiziționare sau expropriere în condițiile legii”, potrivit documentului.

Totodată, planul prevede și modernizarea sistemului de balizaj și modernizarea suprafeței de mișcare a aeroportului.

„Întrucât pista și sistemul de balizaj luminos au fost modernizate în anul 2007, se vor avea în vedere lucrări de întreținere curentă care să asigure o perioadă de exploatare optimă. De asemenea, platforma este considerată ca făcând parte din complexul de terminal şi va fi influențată, prin urmare, de conceptul terminalelor”, notează documentul.

„Finanţarea obiectivelor de investiții pentru perioada 2025-2035 se realizează din surse proprii ale beneficiarului, credite bancare, fonduri publice obţinute în condiţiile legii şi alte surse legal constituite. Eventualele fonduri de la bugetul de stat vor fi solicitate, în limita sumelor alocate prin legile anuale ale bugetului de stat, doar pentru acoperirea costurilor legate de eventuale exproprieri necesare implementării programului”, se mai arată în documentul de la Guvern.