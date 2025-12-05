Aeroportul din Cluj atinge noi recorduri de pasageri: cerere în creștere pentru servicii de mobilitate și transport în Transilvania

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a continuat să își consolideze poziția de unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi regionale din România. În 2024 a depășit pragul de 3 milioane de pasageri, iar estimările pentru 2025 indică o creștere constantă, alimentată de extinderea rutelor aeriene și de dezvoltarea economică accelerată a județului Cluj.

Pe fondul acestui ritm, presiunea asupra infrastructurii de mobilitate urbană și regională a devenit tot mai vizibilă, iar nevoia de soluții alternative de transport se conturează ca un subiect de interes pentru autorități și operatori privați.

Creștere peste media națională

Datele oficiale arată că aeroportul din Cluj înregistrează una dintre cele mai mari creșteri procentuale ale traficului aerian din țară, depășind aeroporturi mari precum Iași sau Timișoara. Expansiunea constantă a rutelor, prezența tot mai multor companii aeriene și diversitatea destinațiilor atrag un flux semnificativ de pasageri, atât români, cât și străini.

Evenimentele culturale, festivalurile, competițiile sportive, dar și dezvoltarea accelerată a sectorului IT contribuie direct la creșterea numărului de vizitatori. Tot mai mulți turiști folosesc Clujul ca punct de plecare pentru a explora obiective din Transilvania, precum Salina Turda, Cheile Turzii sau zonele montane din Apuseni.

Transportul public, sub presiune

Creșterea accelerată a traficului aerian pune presiune și pe sistemele locale de transport. În intervalele de vârf, autobuzele care leagă aeroportul de oraș sunt adesea aglomerate, iar disponibilitatea taxiurilor sau a serviciilor de ridesharing devine limitată, în special în timpul nopții sau dimineața devreme.

Pentru pasagerii care vin pentru perioade scurte, aceste dificultăți se resimt imediat, mai ales pentru cei care trebuie să ajungă rapid la întâlniri, în parcurile industriale din zonă sau în localitățile din apropierea municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare, mulți călători preferă să caute soluții alternative de mobilitate care să le ofere predictibilitate și flexibilitate.

Cerere tot mai mare pentru servicii de mobilitate individuală

Operatorii locali de mobilitate confirmă că fluxul crescut de pasageri a dus la o cerere considerabil mai mare pentru serviciile de închirieri auto. Turiștii care doresc să viziteze regiunea în ritmul propriu, dar și cei care vin în interes de afaceri, optează tot mai des pentru un vehicul disponibil imediat după aterizare.

Reprezentanții unor companii locale, precum Pont Rent a Car, menționează că vârfurile de cerere sunt puternic corelate cu perioadele în care orașul găzduiește evenimente majore sau când numărul zborurilor internaționale este ridicat. „Observăm creșteri semnificative în perioadele de festivaluri, în timpul sărbătorilor și în weekendurile prelungite. Mulți călători aleg închirierea unei mașini imediat după aterizare pentru a câștiga timp și pentru a evita aglomerația”, precizează aceștia.

Transilvania, tot mai atractivă pentru vizitatori

Asociațiile de turism din regiune raportează o creștere notabilă a interesului turiștilor străini pentru Transilvania. Diversitatea obiectivelor naturale, dezvoltarea infrastructurii rutiere și accesibilitatea oferită de aeroportul din Cluj sunt printre factorii care contribuie la această tendință.

Tot mai multe companii aeriene includ Clujul pe lista destinațiilor lor noi, ceea ce întărește rolul orașului ca hub regional important.

Planuri de extindere pentru aeroport

Autoritățile locale au anunțat o serie de proiecte majore pentru perioada următoare:

construirea unui nou terminal de pasageri

extinderea platformei de parcare pentru aeronave

optimizarea fluxurilor de sosire și plecare

extinderea zonelor de acces și a spațiilor de parcare

Aceste investiții vor influența direct piața de mobilitate și transport din județ, generând un cadru necesar pentru gestionarea unui volum tot mai mare de pasageri.

Concluzie

Clujul continuă să atragă tot mai mulți turiști, oameni de afaceri și vizitatori ocazionali. În lipsa unor soluții rapide de transport public adaptate creșterii accelerate, serviciile alternative — precum mobilitatea individuală sau soluțiile flexibile de transport — devin esențiale a ecosistemului de mobilitate urbană și regională.

Articol susținut de Pont Rent a Car