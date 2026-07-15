Afacerea care înflorește în China după închiderea Strâmtorii Ormuz: „Concurența este acerbă”

China are un amortizor din ce în ce mai important împotriva șocurilor provocate de creșterea prețului petrolului: taxiurile electrice, relatează Reuters.

În orașele chineze, utilizarea taxiurilor și a serviciilor de ride-hailing este în plină expansiune. În luna mai, oamenii au efectuat 3,05 miliarde de călătorii, iar datele guvernamentale arată că numărul acestora a crescut cu 6% de la începutul războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, comparativ cu perioada martie-mai a anului trecut.

Creșterea reflectă o particularitate a sistemului de transport din China: tarifele scad, deși prețurile la benzină cresc. Analiștii spun că un val de noi șoferi aflați în căutarea unui loc de muncă într-o economie aflată în încetinire, combinat cu disponibilitatea automobilelor electrice ieftine, pune presiune în jos asupra tarifelor. Situația atrage pasageri care vor la rândul lor să economisească în contextul costurilor mai ridicate ale benzinei.

Li, un șofer part-time de ride-hailing din Beijing, care și-a dezvăluit doar numele de familie, a declarat că tarifele au scăzut cu 10% până la 15% de când a început această activitate, în urmă cu șase luni. „Concurența este acerbă”, a spus bărbatul în vârstă de 36 de ani pentru Reuters.

Mai ieftin să mergi cu taxiul decât cu mașina personală în China

Cealaltă față a fenomenului poate fi observată pe rețelele sociale. De când prețurile la benzină au început să crească în luna martie pe platformele de socializare au apărut sute de mesaje în care oamenii spun că deplasarea cu taxiul sau prin servicii de ride-hailing este mai ieftină decât folosirea propriei mașini.

„Mai ales când prețurile la benzină sunt ridicate, prefer să iau un taxi până în locurile prea îndepărtate pentru a merge cu bicicleta. Așa nu mai trebuie să caut loc de parcare și nici să plătesc benzina”, a spus Yang, proprietara în vârstă de 45 de ani a unei mașini pe benzină.

Electrificarea flotei de taxiuri face ca „boom”-ul serviciilor de ride-hailing să se adauge dovezilor că transporturile din China devin tot mai puțin dependente de petrol, ceea ce protejează țara împotriva șocurilor petroliere, cum ar fi închiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Ministerului Transporturilor de la Beijing, aproximativ jumătate din flota de 1,3 milioane de taxiuri a Chinei este electrică, iar în marile orașe ponderea se apropie de 100%.

Flotă de taxiuri electrice în China, FOTO: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Milioane de taxiuri electrice înmatriculate în China

Didi, principala aplicație de ride-hailing din China, a anunțat că anul trecut a înregistrat încă două milioane de automobile hibride sau electrice, ceea ce a dus flota sa de vehicule fără combustibili fosili la opt milioane de mașini. Vehiculele electrice au realizat 75% din totalul kilometrilor parcurși.

Ca urmare, China a consumat în luna mai cu 10% mai puțină benzină și cu 14% mai puțin motorină decât în aceeași perioadă a anului trecut, deși transportul rutier de marfă a crescut cu 2%, iar deplasările pe șosele în timpul minivacanței de 1 Mai au atins un nivel record.

Greenpeace estimează că până în 2035, 90% din kilometrii parcurși de taxiuri și vehiculele de ride-hailing vor fi realizați cu automobile electrice.

„Pe măsură ce prețurile la carburanți au crescut, oamenii își folosesc mai puțin propriile mașini pe benzină”, a declarat pentru Reuters Daizong Liu, director pentru Asia de Est al Institutului pentru Politici de Transport și Dezvoltare din China.

„Însă, per ansamblu, cererea pentru deplasări continuă să crească, astfel că tot mai multe călătorii se mută către transportul public, cum ar fi taxiurile și metroul”, subliniază el.

Un fenomen de durată?

Această flexibilitate explică parțial modul în care China a reușit să își reducă importurile de petrol, care au scăzut cu 41% în luna iunie față de aceeași perioadă a anului trecut, fără a recurge pe scară largă la rezervele sale strategice.

„Este posibil ca acest conflict să fi accelerat schimbări de comportament care erau deja în desfășurare, făcând ca, din punct de vedere structural, China să fie mai puțin dependentă de petrol decât a presupus în mod tradițional piața”, a scris într-o notă din 2 iulie Natasha Kaneva, analistă la banca de investiții JPMorgan Chase.

Această ipoteză va fi testată pe măsură ce prețurile carburanților pentru transport din China vor reveni la nivelurile de dinaintea războiului.

JPMorgan Chase estimează că cererea de benzină va continua să scadă și în 2027, însă într-un ritm mai lent decât în acest an, prognozând o diminuare anuală de 50.000 de barili pe zi, comparativ cu reducerea de 150.000 de barili pe zi estimată pentru acest an.

Zhang, în vârstă de 45 de ani, proprietara unui automobil electric și a unuia hibrid, afirmă că de obicei își conduce mașina hibridă în modul electric atunci când prețurile la carburanți sunt ridicate.

„Când am văzut că prețurile au scăzut în ultima perioadă, am mers să fac plinul rezervorului pentru mașina mea hibridă”, a relatat ea pentru Reuters.