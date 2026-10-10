Afacerea Tramvaielor, marele scandal cu care transportul public din București a făcut pasul spre electrificare

Afacerea Tramvaielor este o poveste clasică despre o situație încă prezentă în București, una care ne spune că șantierele și scandalul merg mână în mână.

Și asta de mai bine de un secol. Miza acestui uriaș tărăboi transformat în criză guvernamentală a fost trecerea de la tramvaiul tras de cai la cel electric.

În 1909, administrația liberală condusă de Vintilă Brătianu a concesionat electrificarea către noua STB – o asociere între Primărie și investitori belgieni, în care deciziile și profiturile erau controlate îndeaproape de elita liberală.

Un an mai târziu, Conservatorii au preluat puterea și au denunțat contractul drept un mare „tun”. Au forțat în Parlament o lege pentru a sparge monopolul STB, ceea ce a declanșat un haos absolut: lucrări blocate, proteste în stradă și chiar șine montate pe furiș, într-o singură noapte, pe Lipscani și Gabroveni.

Citește, pe B365.ro, cum ceea ce părea o banală gâlceavă politico-administrativă s-a transformat într-o criză de stat și de guvern.