Afecțiunile urechii la copii pot da probleme de limbaj și dificultăți de concentrare. Dr. Mihai Condrat, MedLife: „Deseori, copiii cu otită medie cronică seroasă ajung la logoped sau la psiholog“

Unele afecțiuni ale urechii pot fi trecute cu vederea uneori, dar ele, în timp, influențează negativ dezvoltarea unui copil dacă nu sunt tratate corespunzător și la momentul potrivit. Dr. Mihai Condrat, medic specialist ORL pediatrie în cadrul MedLife Ploiești, explică pe larg, mai jos, la ce trebuie să fie atenți părinții, care sunt pașii corecți de urmat în cazul copiilor cu probleme în sfera ORL și care este rolul unui specialist dedicat copiilor.

Numărul cazurilor de infecții respiratorii în ultimele două luni a crescut semnificativ, mai ales în rândul copiilor. Aceasta pentru că sistemul lor imunitar, aflat încă în dezvoltare, este vulnerabil la contactul cu agenții patogeni care circulă în sezonul rece – virusurile de răceală și gripă, în special, iar frigul și schimbările bruște de temperatură accentuează acest aspect. În multe cazuri, infecțiile respiratorii virale sunt autolimitante, simptomele dispar în aproximativ o săptămână. Însă în unele situații, complicațiile din sfera ORL pe care le pot da aceste infecții respiratorii sunt serioase și pot afecta copiii și pe termen lung. Otita medie cronică seroasă, de exemplu, este o afecțiune care poate afecta un copil mic, care nu are capacitatea de a-și exprima clar disconfortul. Netratată la timp, această afecțiune îi poate influența dezvoltarea, semnalează dr. Mihai Condrat, medic specialist ORL, cu competență în endoscopie bronșică.

Ce este „glue ear“

Cunoscută și sub denumirea de „glue ear“, otita medie cronică seroasă implică acumularea unui lichid vâscos în spatele timpanului, pe termen lung, fără să fie prezentă o infecție activă. Cauza acesteia este, de multe ori, reprezentată de ventilația defectuoasă a urechii medii prin trompa lui Eustachio, dată de obstrucția nazală persistentă (de exemplu, în cazul copiilor cu hipertrofie adenoidă – polipi sau cu rinită alergică).

Cum pot identifica părinții simptomele?

„Această afecțiune poate fi mai greu de identificat la copiii mici, care nu pot exprima clar ceea ce simt“, precizează dr. Condrat. „De multe ori, simptomele nu sunt cele clasice ale unei otite acute: durere de ureche, febră. Astfel, părinții observă uneori o scădere temporară a acuității auditive asociată cu tendința copilului de a vorbi mai tare. Aceste aspecte pot fi însoțite de o serie de efecte secundare date de respirația nazală dificilă pe termen lung: somn agitat, stertor (n.r. – respirație zgomotoasă) nocturn uneori cu apnee (n.r. – oprirea respirației), modificări ale comportamentului, întârziere în dezvoltarea limbajului, dificultăți de concentrare, semne ce pot fi ușor confundate cu alte probleme“, detaliază medicul specialist ORL pediatrie.

Din păcate, părinții nu recunosc întotdeauna legătura dintre aceste simptome și o problemă ORL. Deseori, deoarece micuții nu se pot concentra la activitățile zilnice, fie că este vorba de activități educaționale, fie de jocuri, care sunt esențiale pentru învățarea timpurie, copiii ajung sa fie trimiși la logoped sau la psiholog, fără a primi un diagnostic corect.

„Fără un diagnostic și tratament adecvat, această afecțiune poate avea repercusiuni pe termen lung, astfel încât acești copii se pot confrunta cu problemele de fonetică și articulare a vorbirii, precum și cu dificultăți în înțelegerea textului citit”, adaugă specialistul.

Cei mai importanți pași pentru diagnostic și tratament corect

„Primul pas este observarea atentă a comportamentului copilului. Semne precum lipsa reacțiilor la anumite sunete, vorbirea mai tare decât de obicei, modificări comportamentale, dificultăți de concentrare, respirație nazală dificilă cronică, sforăitul, somnul neodihnitor pot fi indicii importante. Dacă părinții remarcă astfel de simptome, le recomand să consulte un medic specialist ORL pediatru cât mai curând”, spune dr. Condrat.

Diagnosticarea acestei afecțiuni implică un consult asociat deseori cu o serie de investigații complementare, precum fibroscopia nazală și timpanograma (un test care evaluează funcția urechii medii), însoțită uneori și de audiogramă.

După diagnostic, tratamentul variază în funcție de severitatea afecțiunii. În cazurile ușoare, de obicei, se recomandă tratamente medicamentoase pentru reducerea inflamației și ameliorarea drenajului lichidului din urechea medie. În situațiile mai complicate sau cronice, poate fi necesară intervenția chirurgicală, care implică drenajul lichidului din urechea medie și plasarea unui tub de ventilație la nivelul timpanului, pentru a facilita aerisirea urechii medii.

De multe ori însă, aceste intervenții la nivelul urechii se asociază, în aceeași etapă, cu o serie de intervenții la nivel oro-nazal, în funcție de particularitățile copilului: îndepărtarea țesutului adenoidian (a polipilor), ablația/reducerea amigdalelor palatine. Acestea sunt menite să îmbunătățească respirația și să reducă frecvența și durata episoadelor infecțioase din această sferă.

„Cel mai important este ca părinții să nu ignore aceste simptome și să nu încerce tratamente fără supraveghere medicală. Diagnosticarea și tratamentul precoce pot preveni complicațiile și îi pot oferi copilului șansa unei dezvoltări armonioase.”

Importanța unui ORL-ist pediatru

Dr. Condrat subliniază importanța alegerii unui ORL-ist pediatru pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor din sfera ORL în cazul copiilor. Acesta are experiența necesară pentru a recunoaște manifestările și particularitățile specifice copiilor și dispune de echipamente de investigație adecvate vârstelor mici. De exemplu, utilizarea unui fibroscop pediatric subțire permite examinarea cavității nazale inclusiv a copiilor mai mici de 1 an. Un cabinet destinat copiilor este mai viu colorat și dispune de jucării și activități dedicate lor, ceea ce îi ajută pe micuți să fie mai relaxați, acest lucru facilitând o consultație mai ușoară.Top of Form

Specializarea în chirurgia ORL pediatrică implică o dedicare aparte și o experiență dobândită în timp. Patologia chirurgicală ORL pediatrică diferă semnificativ de cea a adulților, iar acest lucru presupune atât o evoluție diferită, cât și o serie de complicații particulare.

Această abordare completă, de la diagnostic la tratament medicamentos și/sau chirurgical, precum și recuperarea ulterioară asigură copilului șansa de a se dezvolta armonios, de aceea alegerea medicului este esențială, consideră specialistul ORL pediatrie.

„Copiii se recuperează mult mai rapid decât adulții“

Dr. Condrat, care s-a specializat în patologia chirurgicală ORL pediatrică, cu competență în endoscopia bronșică, consideră că „impactul pozitiv imediat pe care îl au tratamentul medicamentos și cel chirurgical asupra calității vieții copilului oferă o altă formă de împlinire”.

Un aspect important al activității sale îl reprezintă empatia și răbdarea: „Fiecare copil este diferit și trebuie să înțelegem și să respectăm ritmul și nevoile lui. De asemenea, comunicarea cu părinții este esențială, pentru că ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul lor și ce opțiuni de tratament sunt disponibile”.

Întrebat despre ce anume îl motivează zi de zi, dr. Condrat mărturisește: „Pentru mine, lucrul cu copiii este extrem de satisfăcător. Deși este o meserie provocatoare, îți aduce multe bucurii. Copiii se recuperează mult mai rapid decât adulții, iar o mare satisfacție survine atunci când observi cât de repede se instalează îmbunătățirile datorate intervențiilor. Copiii încep să respire mai bine, se simt mai energici și progresează în dezvoltarea cognitivă și lingvistică. Părinții relatează faptul că micuții lor au început să vorbească mai bine, au somnul liniștit, au devenit mai atenți și cooperanți. Faptul că pot contribui la schimbarea în bine a vieții unui copil este ceea ce îmi dă energie și motivație în fiecare zi”, încheie dr. Mihai Condrat.

