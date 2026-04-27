„Afirmația șocantă” care i-a făcut pe Donald și Melania Trump să ceară concedierea unui cunoscut prezentator TV

Președintele american Donald Trump și soția lui, Melania, l-au criticat vehement pe Jimmy Kimmel, vedetă din industria late-night show-urilor americane, după o afirmație făcută recent de acesta despre prima doamnă a SUA.

„Jimmy Kimmel trebuie concediat imediat de Disney și ABC”, a scris Donald Trump pe Truth Social, citat de AFP, potrivit Agerpres, după ce prezentatorul a afirmat, într-o emisiune de săptămâna trecută, că Melania Trump „are aura unei văduve în devenire”.

În postarea sa de luni, președintele american a spus că Jimmy Kimmel „nu este deloc amuzant, așa cum o atestă ratingurile sale TV groaznice”, iar afirmația sa despre prima doamnă a SUA este „cu adevărat șocantă”.

„A arătat o înregistrare video falsă cu Prima Doamnă, Melania, și fiul nostru, Barron, ca și cum ar fi stat de fapt în studioul său, ascultându-l vorbind, ceea ce nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată. Apoi a spus: «Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Uitați-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamnă Trump, aveți aura unei văduve în devenire». O zi mai târziu, un nebun a încercat să intre în sala de bal a Cinei Corespondenților de la Casa Albă, cu o pușcă, un pistol și multe cuțite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident și sinistru”, a adăugat Trump.

Liderul american a făcut referire la atacul armat care a avut loc în weekend la Cina anuală a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, unde erau prezenți Donald Trump și alți înalți oficiali.

Trump a spus că apreciază „că atât de mulți oameni sunt indignați de apelul josnic la violență al lui Kimmel și, în mod normal, nu aș reacționa la nimic din ceea ce a spus, dar acum s-a întrecut mult limita”.

Mesajul Melaniei Trump

Prima doamnă a SUA a solicitat conducerii ABC „să ia atitudine”.

„Retorica violentă și plină de ură a lui Kimmel este menită să ne divizeze țara. Monologul său despre familia mea nu este comedie – cuvintele sale sunt corozive și adâncesc boala politică din America”, a scris Melania Trump pe rețele sociale.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

În septembrie, televiziunea ABC anunțase că retrage din grila de programe emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, după controversele stârnite de afirmațiile prezentatorului despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

ABC, televiziune deținută de Disney, s-a confruntat cu proteste și acuzații de cenzură, iar la o săptămână a revenit asupra deciziei și l-a adus pe prezentator înapoi pe post.