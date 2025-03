Află perspective valoroase la Employer Branding Conference 2025!

Pe 1 aprilie 2025, Employer Branding Conferencere vine cu o editie speciala la JW Marriott Bucuresti, care va aduce in prim-plan practicile prin care companiile isi pot redefini brandul de angajator intr-un peisaj in continua schimbare.

Sub tema „Navigating the Future of Work: Redefining Employer Branding for a Changing Landscape”, conferinta va include prezentari inspirationale, studii de caz si sesiuni interactive. Speakeri internationali si locali vor aborda subiecte precum adaptarea la noile asteptari ale angajatilor, impactul tehnologiei asupra culturii organizationale si tacticile de comunicare eficiente pentru construirea unui brand de angajator autentic.

Employer Branding Conference este evenimentul esential pentru specialistii in resurse umane, marketing si comunicare care doresc sa isi alinieze strategiile la noile realitati ale pietei muncii. Printr-o combinatie de know-how practic si insight-uri valoroase, conferinta ofera un cadru ideal pentru invatare si networking.

Experti din domeniu vor explora solutii inovatoare pentru atragerea, retentia si dezvoltarea talentelor intr-o era a transformarii. Printre vorbitorii care vor urca pe scena se numara:

•Georgiana Alecu (HR Director Employee Lifecycle, Lidl Romania)

•Emily Firth (Co-Founder, TheTruthWorks)

•Fiona Passantino (Author, Keynote Speaker, AI-Human Trainer, Working Humans)

•Tanya Cortegaca (Head of Talent Communications, Thales Group)

•Radu Atanasiu (Associate Dean, Bucharest International School of Management)

•Anca Decu (People & Culture Director, Up Romania)

•Andreea Baciu (Chief Culture Officer, UiPath)

• Ioana Moldovan (Director General, SanoPass)

• Dan Moraru (Country Lead, 7card by Wellhub)

• Gabriela Constantinescu (Head of Human Resources, Libra Internet Bank)

•Sergio Gómez Jara (Headof Talent Acquisition & Employer Branding, L’Oréal Romania)

•Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group)

•Cristian Vladoiu (Senior Change Advisor & Prosci Certified Advanced Instructor, Pathos Leadership, Global Affiliateof Prosci US)

Editia de primavara a Employer Branding Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, in parteneriat cu Lidl Romania, Up Romania, Sano Pass by MedLife, 7card by Wellhub, HelpNet si eJobs.

Parteneriat media