Aflată la Kiev, o ministră germană s-a adăpostit în buncăr din cauza loviturilor aeriene rusești. „Mi-a arătat clar scopul atacurilor Rusiei asupra populaţiei ucrainene”

Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene rusești lansate în cursul nopţii asupra capitalei Ucrainei, soldate cu cel puţin doi morţi şi 12 răniţi.

„A fost o experienţă dureroasă pentru mine şi din păcate este o parte tristă a vieţii de zi cu zi a ucrainenilor”, a declarat Katherina Reiche într-o conferinţă de presă, conform agențiilor DPA și Agerpres.

„Acea noapte mi-a arătat încă o dată foarte clar că atacurile Rusiei asupra populaţiei ucrainene au ca scop epuizarea acesteia”, a mai spus ministrul german.

Reiche a sosit în Ucraina vineri în fruntea unei delegaţii germane pentru o vizită de câteva zile. Atacurile asupra surselor de alimentare cu energie electrică şi încălzire cu puţin timp înainte de începerea iernii reprezintă un pericol, a declarat ea la Kiev.

Ea a promis Ucrainei ajutor pentru a reconstrui infrastructura energetică distrusă în atacuri şi a spus că Germania nu va abandona poporul ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a folosit nouă rachete balistice şi zeci de drone în atacul nocturn asupra capitalei Kiev.

Zelenski îi îndeamnă pe partenerii țării să apere cerul ucrainean, după noi atacuri rusești

Președintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamentele rusești asupra țării sale au ucis patru persoane și au rănit alte aproximativ 20 în timpul nopții, informează AFP.

Cu o zi înainte, Zelenski și aliații săi s-au reunit la Londra pentru a discuta despre livrările de arme cu rază de acțiune lungă și de sisteme de apărare aeriană Kievului.

„Partenerii noștri dispun de sistemele necesare și pot deja să ajute la apărarea Ucrainei” contra rachetelor balistice rusești utilizate în „aproape toate atacurile”, a explicat el pe rețelele sociale.

Zelenski a declarat că acordă „o atenție particulară sistemelor Patriot”, costisitoarele baterii antiaeriene de concepție americană eficiente contra acestor rachete.

Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це… pic.twitter.com/fsGaaaKYYa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2025

Cel puțin 4 morți și 20 de răniți

În timpul nopții de vineri spre sâmbătă, Rusia a tras asupra Ucrainei „nouă rachete balistice Iskander-M” și „64 de drone de atac” și de alte tipuri, potrivit forțelor aeriene ucrainene, care afirmă că au distrus 50 de drone și patru rachete.

Atacul a ucis două persoane și a rănit alte 12 la Kiev, capitala ucraineană, a anunțat primarul orașului Vitali Klitschko.

În zona est-centrală a Ucrainei, „un membru al echipelor de salvare a fost ucis și un altul a fost rănit în urma lansării repetate (de către Rusia) a unor rachete asupra comunității din Petropavlivska în regiunea Dnipropetrovsk”, a informat Ministerul de Interne ucrainean.

În aceeași regiune, „o femeie a fost de asemenea ucisă și alte șapte persoane au fost rănite”, a mai informat ministerul, explicând că „au fost avariate camioane de pompieri, clădiri rezidențiale și magazine”.

Last night, Russia attacked Ukraine again—this time with dozens of attack drones and nine ballistic missiles. There was a missile strike on Kyiv. Sadly, there are killed people. My condolences to their families and loved ones. Dozens of people were injured. And almost every… pic.twitter.com/y3s2vyGR5R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2025

Ce susțin rușii că au țintit

În schimb, Ministerul rus al Apărării a afirmat că a vizat „companii ale complexului militaro-industrial ucrainean, precum și obiective de infrastructură energetică ce permit funcționarea lui”.

Odată cu scăderea temperaturilor, Rusia și-a înmulțit atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, generând temeri în legătură cu o iarnă grea pentru ucraineni.

Zelenski a mai declarat sâmbătă că de la începutul anului Rusia a lansat contra Ucrainei „circa 770 de rachete balistice” și peste „50 de rachete Kinjal” hipersonice, dificil de interceptat de către apărarea aeriană.