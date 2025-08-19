Africa, înjumătățită pe hărți? Uniunea Africană solicită o corectare a hărții lumii care „mărește artificial” Europa
Proiecția Mercator, concepută de geograful și carotgraful flamand Gerardus Mercator în secolul al XVI-lea pentru a ajuta la navigația maritimă, este criticată de o organizație care militează ca ea să fie înlocuită de o hartă care să arate Africa la adevăratele ei dimensiuni, relatează La Libre.
Proiecția Mercator este și astăzi modelul cel mai des folosit pentru a reprezenta lumea pe hărți. Însă Fara Ndiaye, directoare adjunctă a organizației neguvernamentale „Speak Up Africa”, afirmă că ea creează o viziune eronată asupra lumii.
„Ea mărește artificial Europa și America de Nord, reducând în același timp dimensiunea Africii cu aproximativ jumătate. Iar această distorsiune nu este neutră: ea modelează imaginația noastră colectivă, influențează programele școlare și, de asemenea, reprezentările din mass-media”, a declarat Ndiaye într-un interviu acordat pentru RFI Franța.
Organizația din care face parte a lansat o campanie „Corectează Harta”, aceasta obținând sprijinul Uniunii Africane, organizația creată pe modelul UE care reunește 55 de țări din Africa.
„Atunci când un copil african, mai ales copiii noștri africani, își văd continentul micșorat, acest lucru diminuează și un anumit sentiment de mândrie și importanța pe care acel copil o acordă propriei identități. Așadar, în cele din urmă, pentru noi, corectarea hărții este mult mai mult decât o chestiune tehnică: este un act simbolic puternic ce ține de demnitate, de justiție și de povestea pe care vrem să o construim în jurul continentului african”, a argumentat Ndiaye în comentariile făcute pentru RFI.
Ce alternativă la hărțile existente propune Uniunea Africană
Reprezentanții campaniei „Corectați Harta” și Uniunea Africană oferă mai multe exemple despre greșelile de pe Proiecția Mercator. Groenlanda (2,1 milioane km²) pare aproape la fel de mare ca Africa (30,4 milioane km²), deși în realitate este de 14 ori mai mică. Ei argumentează de asemenea că Africa ar putea cuprinde Statele Unite, China, India, Japonia, Marea Britanie și mai multe țări din Europa.
Pentru a înlocui această hartă, organizația neguvernamentală susține proiecția „Equal Earth” („Pământ Egal”), considerată mai fidelă dimensiunilor reale ale continentelor.
„Pentru noi, proiecția Equal Earth este un instrument educațional care ar putea fi folosit cu totul firesc în școli, în mass-media și în diverse instituții, deoarece permite cu adevărat să arătăm o lume echilibrată, în care fiecare continent își recapătă greutatea reală – lucru care nu se întâmplă deloc în cazul proiecției Mercator”, argumentează Fara Ndiaye.
FOTO articol: Chormail | Dreamstime.com.