Africa, înjumătățită pe hărți? Uniunea Africană solicită o corectare a hărții lumii care „mărește artificial” Europa

Proiecția Mercator, concepută de geograful și carotgraful flamand Gerardus Mercator în secolul al XVI-lea pentru a ajuta la navigația maritimă, este criticată de o organizație care militează ca ea să fie înlocuită de o hartă care să arate Africa la adevăratele ei dimensiuni, relatează La Libre.

Proiecția Mercator este și astăzi modelul cel mai des folosit pentru a reprezenta lumea pe hărți. Însă Fara Ndiaye, directoare adjunctă a organizației neguvernamentale „Speak Up Africa”, afirmă că ea creează o viziune eronată asupra lumii.

„Ea mărește artificial Europa și America de Nord, reducând în același timp dimensiunea Africii cu aproximativ jumătate. Iar această distorsiune nu este neutră: ea modelează imaginația noastră colectivă, influențează programele școlare și, de asemenea, reprezentările din mass-media”, a declarat Ndiaye într-un interviu acordat pentru RFI Franța.

Hartă fizică a lumii, creată în baza Proiecției Mercator, FOTO: Shutterstock

Organizația din care face parte a lansat o campanie „Corectează Harta”, aceasta obținând sprijinul Uniunii Africane, organizația creată pe modelul UE care reunește 55 de țări din Africa.

„Atunci când un copil african, mai ales copiii noștri africani, își văd continentul micșorat, acest lucru diminuează și un anumit sentiment de mândrie și importanța pe care acel copil o acordă propriei identități. Așadar, în cele din urmă, pentru noi, corectarea hărții este mult mai mult decât o chestiune tehnică: este un act simbolic puternic ce ține de demnitate, de justiție și de povestea pe care vrem să o construim în jurul continentului african”, a argumentat Ndiaye în comentariile făcute pentru RFI.

Ce alternativă la hărțile existente propune Uniunea Africană

Reprezentanții campaniei „Corectați Harta” și Uniunea Africană oferă mai multe exemple despre greșelile de pe Proiecția Mercator. Groenlanda (2,1 milioane km²) pare aproape la fel de mare ca Africa (30,4 milioane km²), deși în realitate este de 14 ori mai mică. Ei argumentează de asemenea că Africa ar putea cuprinde Statele Unite, China, India, Japonia, Marea Britanie și mai multe țări din Europa.

The African Union has joined the call to replace the outdated 16th-century Mercator map which distorts Africa’s true size, with the Equal Earth projection, a map that shows the continent as it really is: vast, powerful, and central to our world. #CorrectTheMap



💬 “It might seem… pic.twitter.com/w32jt3ExsI — African Union (@_AfricanUnion) August 14, 2025

Pentru a înlocui această hartă, organizația neguvernamentală susține proiecția „Equal Earth” („Pământ Egal”), considerată mai fidelă dimensiunilor reale ale continentelor.

„Pentru noi, proiecția Equal Earth este un instrument educațional care ar putea fi folosit cu totul firesc în școli, în mass-media și în diverse instituții, deoarece permite cu adevărat să arătăm o lume echilibrată, în care fiecare continent își recapătă greutatea reală – lucru care nu se întâmplă deloc în cazul proiecției Mercator”, argumentează Fara Ndiaye.

According to BBC News Africa, the African Union urges the world to adopt maps that reflect Africa’s true size. The current Mercator projection distorts the continent. Advocates recommend using the Equal Earth map for a fairer global representation. pic.twitter.com/1wut4HGopf — Frank Wild (@Frankwild49) August 18, 2025

