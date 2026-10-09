Agenții ICE au înconjurat și împușcat un bărbat care avea în mașină un copil de cinci ani. Revoltă în New York

Un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a împușcat și a rănit un bărbat în New York joi după-amiază, în timpul unei operațiuni de aplicare a legii, au declarat oficialii federali, citati de The Guardian.

Bărbatul era conștient și a fost internat în spital, au precizat autoritățile, care nu au explicat ce a dus la împuşcarea lui.

Incidentul armat a avut loc în jurul orei locale 16:00, în cartierul Marble Hill din Bronx, potrivit Departamentului de Poliție din New York (NYPD). Cazul a stârnit rapid proteste furioase din partea locuitorilor și a reprezentanților aleși din cartier.

Bronx NY . During a federal operation it appears there was an ICE involved shooting . It’s unclear what led to the shooting at the moment , the story is still developing. Footage is from someone who was on the ground. https://t.co/n17FeCM5ao — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) October 8, 2026

Agenții îi înconjuraseră mașina într-o zonă rezidențială, iar pe bancheta din spate se afla un copil de 5 ani, a declarat joi seara primarul orașului, Zohran Mamdani, pe rețeaua X.

„În Marble Hill, un locuitor din New York a fost împușcat de un agent ICE într-un cartier rezidențial. Primele informații indică faptul că agenții i-au înconjurat pe acesta și pe un copil de 5 ani, aflat în mașină, înainte de a trage mai multe focuri de armă. Credem că micuțul a scăpat nevătămat fizic”, a scris primarul New York-ului.

Mamdani a denunțat o „situație inacceptabilă și extrem de gravă”.

„L-am sunat pe președinte, când vom discuta, îi voi cere să pună capăt tuturor acțiunilor de aplicare a legii desfășurate de ICE în orașul nostru. Nu voi sta cu mâinile în sân în timp ce agenții ICE ne terorizează comunitățile”, a mai scris acesta.

DHS: „Avea condamnări penale”

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat într-un comunicat publicat pe rețelele sociale că ofițerii ICE desfășurau o operațiune care viza un bărbat fără documente din Republica Dominicană.

„În timpul incidentului, un ofițer ICE a tras cu arma, iar străinul ilegal, cu antecedente penale, a fost rănit”, a anunțat DHS.

Nu se cunoaște cât de grav a fost rănit bărbatul. DHS susține că bărbatul avea „legături” cu o bandă și condamnări penale anterioare, dar DHS nu a dezvăluit numele bărbatului și nici nu a furnizat dovezi privind trecutul său.

Departamentul a mai fost criticat în trecut pentru că a acuzat în mod fals imigranți că erau membri ai unor bande, după ce aceștia fuseseră împușcați de agenți.

Proteste în New York

Newyorkezi de toate vârstele au ieșit în stradă la scurt timp de la incidentul armat. Unii dintre ei purtau pancarte pe care scria „Închideți-i pe toți agenții ICE ucigași” și „Lăsați-ne vecinii în pace”.

Protestatarii s-au adunat și în fața unui spital local, unde se afla bărbatul împușcat de agenții ICE. În fața spitalului, poliția din New York a instalat baricade.

🛑 NYC Mob Turns on NYPD 🛑 New Yorkers swarmed NYPD officers tonight, shoving and assaulting them as the crowd in the Bronx grew more and more out of control after today’s ICE shooting. Assaulting a police officer in New York is a felony under Penal Law § 120.05(3), and every person putting hands on these officers should be facing charges. NYC keeps sliding further into chaos under @NYCMayor, whose failed leadership has left cops outnumbered and criminals emboldened. — Katie K USA (@KimKatieUSA) October 9, 2026

Două grupuri locale, Hands Off NYC și New York Immigration Coalition, au organizat o conferință de presă de urgență în zona împușcăturilor, în cadrul căreia oficiali aleși și organizatori și-au exprimat indignarea și au condamnat prezența continuă a agenției ICE în cartier.

„ICE, cărați-vă naibii din cartierul nostru!”, a strigat Vanessa Gibson, președinta districtului Bronx.

Manifestanți s-au adunat în apropierea locului unde un bărbat a fost împușcat de un ofițer al Serviciului pentru Imigrație și Vămi (ICE) în timpul unei operațiuni în cartierul Bronx din New York. Credit line: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

„Sunt furioasă că suntem nevoiți să fim aici… Suntem o comunitate a clasei muncitoare. Nu merităm un astfel de tratament din partea Casei Albe”, a mai spus ea.

Jumaane Williams, avocatul public ales al orașului, a rostit expresiile „fuck ICE” și „fuck Trump”.

„Este momentul să luăm atitudine. Cei dintre noi care se bucură de mai multe privilegii trebuie să-și asume riscuri mai mari pentru a-i proteja pe cei care nu au acest avantaj.”