Agenții ICE vor primi mănuși electrice ca să le folosească în timpul intervențiilor împotriva imigranților ilegali

Proiectul de a echipa poliţiştii americani din cadrul ICE (Agenţia federală americană pentru Imigrare şi Control Vamal) cu mănuşi cu impulsuri electrice a provocat în ultimele zile un val de îngrijorări pentru potenţialele abuzuri ca un astfel de instrument să ajungă pe mâinile unei forţe de poliţie criticate deja pentru excesul său de zel şi lipsa sa de experienţă, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

„Ca şi cum agresarea oamenilor şi deschiderea focului asupra lor în stradă nu era suficient. Ei cheltuiesc de acum 20 milioane de dolari din buzunarele contribuabililor pentru a-şi echipa cu mănuşi cu impulsuri electrice dureroase acoliţii, mascaţii, fără credinţă şi fără lege”, a spus democratul Maxwell Frost, membru al Camerei Reprezentanților.

ICE, această forţă a poliţiei federale însărcinate de guvernul lui Donald Trump să aplice politica acestuia de expulzare masivă a migranţilor fără acte în regulă, a devenit un simbol al derivelor acestei politici, văzută ca fiind deseori brutală.

Moartea a doi manifestanţi americani în ianuarie la Minneapolis sub gloanţele ICE a provocat un val de indignare naţională, alimentată de imagini ale raidurilor care vizau populaţii hispanice şi agenţi vizibil slab instruiţi.

Îngrijorare față de posibile abuzuri

Informaţia, difuzată iniţial de agenţia AP, despre un contract între ministerul care patronează ICE şi întreprinderea care fabrică aceste mănuşi cu impulsuri electrice a suscitat îngrijorări cu privire la potenţiale abuzuri.

Contractul cu Ministerul Securităţii Interne prevede cheltuirea între 10 şi 20 milioane de dolari pe lângă Compliant Technologies, fabricantul acestor mănuşi.

Contul Instagram al acestei întreprinderi din Kentucky face promovarea funcţionării lor în cursul unei altercaţii fizice, un agent aplicându-şi mănuşa pe braţul unei persoane, care cade imediat la pământ ca ameţită.

Numeroase forţe ale poliţiei şi agenţi din penitenciare utilizează deja acest instrument în ţară. Şocul electric transmis este mai puţin puternic decât cel al unui Taser (pistol cu impulsie electrică).

ICE „evaluează în permanenţă necesităţile agenţilor săi pe teren cu scopul de a se asigura că aceştia dispun de instrumente şi de echipamentul necesar pentru a proceda în deplină securitate la arestarea şi expulzarea străinilor delincvenţi în situaţie ilegală”, a precizat ministerul.

Dacă munca agenţilor de imigraţie este „foarte dificilă”, „desfăşurarea acestei tehnologii neletale în momentul în care nu sunteţi cu adevărat pregătiți să formaţi agenţii pentru a utiliza această tehnologie este într-adevăr îngrijorător”, a declarat John Sandweg, fost director interimar al ICE sub Barack Obama.

„Nu trebuie mult pentru a ne imagina ca acest instrument să fie utilizat împotriva unei mame care rezistă puţin pentru că este despărţită de copilul său”, şi-a exprimat îngrijorarea el pe canalul MS NOW, avertizând împotriva unor posibile derive, „foarte facile” împotriva „unei populaţii care nu reprezintă niciun pericol”.

Acest instrument „nu va proteja pe nimeni şi doar va furniza ICE un nou instrument periculos pentru a-i ataca atât pe cetăţenii americani, cât şi pe imigranţi”, a denunţat la rândul său deputata democrată Pramila Jaypal.

Arestările realizate de ICE au ajuns la un maxim istoric

ACLU, marea asociaţie americană de apărare a libertăţilor publice, declarată de stânga, a declarat în iulie că a depus peste 50 de plângeri referitoare la potenţiale abuzuri din partea agenţilor de poliţie de imigrare din întreaga ţară.

Aceste critici nu frânează operaţiunile acestei forţe de poliţie, care şi-a văzut bugetul crescând rapid.

În iulie, ICE a arestat peste 51.000 de persoane în ţară pentru încălcarea legii cu privire la imigraţie, potrivit cifrelor furnizate de minister, citate de presa americană, acesta fiind cel mai mare număr de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.