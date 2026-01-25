Furie în Minneapolis după împușcarea unui american de către ICE . „Cel puțin zece focuri” în cinci secunde, familia denunță „minciuni revoltătoare” ale administrației Trump

Moartea unui american în vârstă de 37 de ani, al doilea om împușcat de agenții federali în Minneapolis în ianuarie, a declanșat noi proteste sâmbătă în orașul zguduit de câteva săptămâni de manifestații împotriva operațiunilor poliției de imigrare (ICE), informează AFP.

Alex Pretti, asistent medical într-o secție de terapie intensivă, a murit sâmbătă în urma unei altercații cu agenții federali pe o șosea. Moartea sa agravează o situație deja tensionată după cea a lui Renee Good, o americancă împușcată mortal pe 7 ianuarie în mașina sa de un agent ICE în același oraș.

Administrația Trump a afirmat imediat că bărbatul era pe punctul de a pune în pericol agenții, așa cum a făcut-o și după moartea lui Renee Good.

În ciuda acestor acuzații și a apelului la calm al poliției locale, câteva sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă seara într-un parc din Minneapolis pentru a denunța aceste violențe, în ciuda temperaturilor scăzute.

Mitinguri de protest sau omagii aduse lui Alex Pretti au avut loc și în mai multe orașe, de la New York la Los Angeles, în timp ce, pe plan politic, democrații și-au exprimat indignarea, amenințând că vor bloca finanțarea statului federal, care riscă o nouă paralizie la sfârșitul lunii.

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, a cerut ca autoritățile locale, și nu cele federale, să preia conducerea anchetei. „Nu putem avea încredere în statul federal”, a afirmat el, înainte de a critica ICE, care, în opinia sa, „seamănă haos și violență”.

O înregistrare video care circulă pe rețelele sociale și a cărei autenticitate a fost confirmată de autorități arată mai mulți agenți luptându-se să doboare o persoană la pământ, apoi lovind-o de mai multe ori. Se aude apoi un foc de armă, agenții se îndepărtează de bărbatul întins pe stradă, înainte de a trage de mai multe ori asupra lui.

Ce spune o femeie care era prezentă

O femeie care a martor ocular și a filmat noul incident a declarat că nu l-a văzut pe Alex Pretti cu o armă în mâini în momentele dinaintea împușcării sale de către agenții federali, potrivit unui document publicat de American Immigration Council, un grup de apărare a migranților, scrie BBC.

Ea afirmă că s-a implicat ca observator după ce a auzit fluierături care alertează oamenii cu privire la prezența agenților ICE pe o stradă din apropierea casei sale.

Un bărbat care dirija traficul, pe care ea l-a identificat ulterior ca fiind Pretti, a ajutat-o să găsească un loc de parcare. Apoi, el a filmat un agent ICE cu telefonul său, în timp ce agentul amenința alți observatori cu spray cu piper.

Un agent ICE, a mai povestit ea, a împins apoi o femeie la pământ și a pulverizat spray cu piper.

Pretti, potrivit relatării ei, a încercat să o ajute pe femeie să se ridice, în ciuda faptului că el însuși fusese pulverizat cu spray, și a fost prins de alți agenți ICE.

El nu părea să opună rezistență, a spus ea: „Nu l-am văzut cu o armă. L-au pus la pământ. Patru sau cinci agenți l-au ținut la pământ și au început să tragă în el. L-au împușcat de atâtea ori.”

„Cel puțin zece focuri”

„Era acolo pentru a comite acte de violență”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, în cadrul unei conferințe de presă, în timp ce consilierul Casei Albe, Stephen Miller, l-a calificat pe Alex Pretti drept „ucigaș”, într-un mesaj transmis pe X de vicepreședintele JD Vance.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), bărbatul era înarmat cu un pistol semiautomat și „a opus rezistență violentă” înainte ca agentul, „temându-se pentru viața sa”, să tragă asupra lui. Pe X, DHS a publicat o fotografie a armei presupuse.

DHS nu a specificat dacă arma se afla în mâinile bărbatului sau doar asupra sa, a observat The New York Times, care notează că imaginile arată că Pretti ținea în mână un telefon, nu o armă, înainte ca agenții să-l doboare la pământ și să-l împuște.

Potrivit unei analize a imaginilor realizate de publicația de investigație Bellingcat, „cu câteva momente înainte de a se trage primul foc”, se poate vedea unul dintre agenți îndepărtându-se cu un pistol similar cu arma dată publicității de DHS.

Apoi, „doi agenți diferiți trag în mod evident cu armele lor, și sunt trase cel puțin zece focuri în total”, continuă Bellingcat, precizând că „majoritatea” au fost trase în timp ce „bărbatul era deja întins pe jos, nemișcat”.

Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat într-o conferință de presă că bărbatul locuia în oraș, deținea un permis legal de port armă și nu era cunoscut de poliție.

El a descris o „situație extrem de imprevizibilă” după împușcături, când au sosit manifestanții, explicând că autoritățile locale nu au putut securiza locul pentru anchetă.

Familia bărbatului denunță „minciuni revoltătoare”

„Primarul și guvernatorul incită la insurecție cu retorica lor pompoasă, periculoasă și arogantă”, a acuzat Donald Trump pe platforma sa Truth Social, pentru care serviciului federal de imigraţie şi control vamal (ICE) trebuie lăsată „să-și facă treaba”.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a cerut președintelui să pună capăt operațiunilor ICE în orașul său și să „restabilească pacea”.

Familia lui Alex Pretti și-a exprimat furia și supărarea după împușcarea mortal a bărbatului, despre care a precizat că avea un suflet bun, „care ținea foarte mult la rudele și prietenii săi, precum și la veteranii americani pe care îi îngrijea în calitate de asistent medical la secția de terapie intensivă” a spitalului dedicat veteranilor americani din oraș, potrivit Sky News.

„Minciunile revoltătoare spuse despre fiul nostru de către administrație sunt condamnabile și dezgustătoare. Alex nu ține în mod evident o armă în mână când este atacat de bandiții ucigași și lași ai ICE ai lui Trump. Are telefonul în mâna dreaptă, iar mâna stângă goală este ridicată deasupra capului, încercând să protejeze femeia pe care ICE tocmai a împins-o la pământ, în timp ce era pulverizată cu spray cu piper. Vă rugăm să spuneți adevărul despre fiul nostru. Era un om bun. Vă mulțumim.”

Televiziunea britanică relatează că „zece focuri” au fost tras în cinci secunde, în timp ce bărbatul se afla la pământ.

Tensiuni uriașe în Minneapolis încă după moartea lui Renee Good

Orașul se află sub tensiune de la moartea lui Renee Good, care a devenit un simbol al exceselor de care ICE este acuzată în mod regulat după revenirea la putere a lui Trump, care susține fermitatea operațiunilor sale anti-imigranți.

Maria, o locuitoare în vârstă de 56 de ani întâlnită pe stradă de AFP și care nu a dorit să-și dezvăluie numele de familie, a declarat că a venit „să susțină oamenii care protestează pașnic” și să le aducă încălzitoare pentru mâini, în condițiile în care temperatura a scăzut sub -20 °C.

Dar situația se „agravă”, deoarece agenții ICE „atacă și terorizează” locuitorii, a spus ea.

Vineri, mii de oameni au mărșăluit deja în centrul orașului Minneapolis pentru a protesta împotriva operațiunilor anti-imigranți ale ICE, în timp ce autoritățile americane încercau să calmeze indignarea provocată de reținerea unui băiețel de 5 ani.