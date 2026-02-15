Agenția anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul ministru al energiei în timp ce încerca să fugă din țară

Agenția Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat duminică arestarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui scandal de corupție de amploare, în timp ce încerca să părăsească țara, transmite AFP.

„Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al Energiei în cadrul cazului Midas”, a transmis agenția într-un comunicat, referindu-se la scandalul de corupție care a zguduit sectorul energetic ucrainean anul trecut.

Numele lui Galuşcenko nu a fost menționat în comunicat, dar acesta a ocupat funcția de ministru al Energiei în 2025 și a demisionat în noiembrie anul trecut.

„Primele investigații sunt în curs, desfășurate în conformitate cu legea și sancțiunile judiciare. Vor urma mai multe detalii”, a adăugat NABU.

Galuşcenko a fost unul dintre miniștrii care au demisionat în 2025 după ce Nabu a dezvăluit existența unei vaste rețele de spălare de bani în sectorul energetic ucrainean, despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost creată de un aliat al președintelui Volodimir Zelenski.

Timur Mindici, un apropiat și fost partener de afaceri al lui Zelenski, a fugit din țară în timp ce scandalul se adâncea și cu câteva ore înainte de a-i fi percheziționată locuința de procurorii anticorupție.

Potrivit agenției anticorupție, membrii acestei rețele au pus la cale un sistem de mită estimat la 100 de milioane de dolari pentru a deturna fonduri, provocând indignarea publică în timp ce țara era afectată de numeroase întreruperi de curent cauzate de atacurile rusești.

Anchetatorii au afirmat că Galuşcenko a obținut „avantaje personale” din această afacere.

Ucraina este de mult timp afectată de corupție, iar lupta împotriva acestui flagel este considerată o condiție esențială pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.