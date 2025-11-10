Cine este Timur Mindich, omul de afaceri din cercul lui Zelenski aflat în centrul anchetei majore de corupție

Timur Mindich, un om de afaceri apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, este investigat într-un amplu dosar de corupție care vizează inclusiv compania energetică de stat Energoatom, potrivit unor surse citate de presă. Mindich ar fi profitat de legăturile sale cu Zelenski și și-ar fi sporit semnificativ influența în ultimii ani, scrie The Kyiv Independent care citează mai multe anchete jurnalistice.

O investigație a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind activitățile lui Mindich a fost unul dintre factorii care au dus, în iulie, la tentativa autorităților de a limita independența instituției, au declarat surse din domeniul aplicării legii pentru Kyiv Independent.

Biroul Anticorupție a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Mindich, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent. Mindich a fugit înainte de percheziții, potrivit surselor. NABU a declarat pe 10 noiembrie că investighează o schemă majoră de corupție în sectorul energetic, inclusiv compania nucleară de stat a Ucrainei, Energoatom. Sursa Kyiv Independent a confirmat că era vorba despre același caz.

Mindich nu a fost disponibil pentru comentarii, iar serviciul de presă al președintelui nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Cine este Mindich

Timur Mindich, în vârstă de 46 de ani, este originar din orașul Dnipro, situat în centrul Ucrainei. Este producător de film și fost partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski.

Potrivit presei, Mindich are legături cu Israelul. Surse citate de publicația Ukrainska Pravda afirmă că acesta și-a sărbătorit ziua de naștere în Israel, în septembrie, s-a întors în Ucraina la mijlocul lunii octombrie, apoi a plecat din nou în Israel.

Mindich este, de asemenea, un prieten vechi de-al lui Zelenski, cu care a deținut în comun compania de producție Kvartal 95 până când Zelenski și-a transferat participația către parteneri după ce a fost ales președinte în 2019. Mindich este, de asemenea, coproprietar al Green Family Ltd, o firmă cipriotă care a cofondat companii de producție cinematografică în Rusia, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Oligarhul ucrainean Ihor Kolomoiski declara în 2022, pentru Ukrainska Pravda, că Mindich i l-a prezentat pe Zelenski înainte ca acesta să devină președinte.

În 2019, Zelenski a condus un vehicul blindat pus la dispoziție de Mindich, potrivit RFE/RL.

Mindich a vizitat de cel puțin trei ori biroul președintelui în 2020, scria atunci aceeași publicație. El a declarat că s-a întâlnit cu șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak.

În 2021, Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Mindich, conform proiectului de jurnalism de investigație Schemes. În același an, Mindich a participat la petrecerea organizată de Iermak la reședința prezidențială Synyohora, din regiunea Ivano-Frankivsk, scria Ukrainska Pravda.

Influență politică

Mindich și-ar fi extins influența politică și în mediul de afaceri în ultimii ani. El i-a recomandat lui Zelenski să-l numească pe fostul viceprim-ministru Oleksii Chernyshov, potrivit surselor citate de agenția de știri Ukrainska Pravda. Din 2019, când Zelenski a preluat puterea, Chernyshov a deținut o serie de funcții înalte – guvernator al regiunii Kiev, ministru regional, șef al companiei energetice Naftogaz și, mai târziu, viceprim-ministru.

Chernyșov a fost demis după ce Biroul Național Anticorupție l-a acuzat, în iunie 2025, de luare de mită și abuz de putere.

Potrivit surselor Ukrainska Pravda, printre protejații lui Mindich s-ar număra ministrul Justiției, Herman Haluscenko, ministra Energiei, Svitlana Hrinciuk, și ministrul interimar al Agriculturii, Vitali Koval. Ministerele pe care aceștia le conduc nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Spații asociate lui Haluscenko, care a fost ministru al Energiei între 2021 și 2025, au fost de asemenea percheziționate de Biroul Național Anticorupție pe 10 noiembrie, potrivit surselor Kyiv Independent.

Influență în afaceri

Biroul Național Anticorupție a investigat presupusele legături ale lui Mindich cu producătorul de drone Fire Point, au declarat anterior surse pentru Kyiv Independent, citând o anchetă a NABU privind compania. Fire Point a negat că ar avea vreo legătură cu acesta.

În octombrie, deputatul de opoziție Iaroslav Jelezniak, membru al partidului Holos, a publicat o anchetă privind presupusele afaceri cu diamante ale lui Mindich în Ucraina și Rusia.

Potrivit acestei investigații, Mindich a deținut o participație la producătorul rus de diamante New Diamond Technology până în 2024 – la peste doi ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pe 6 noiembrie că îl anchetează pe Mindich sub suspiciunea de a fi ajutat statul agresor, în urma anchetei lui Zhelezniak. Zhelezniak a susținut, de asemenea, în aprilie că Biroul Anticorupție îl ancheta pe Mindich într-un caz de delapidare de 2 miliarde de grivne (48 de milioane de dolari) legat de Odesa Portside Plant, un producător de îngrășăminte. NABU a declarat că nu poate comenta raportul, în timp ce fabrica nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Mindich are interese și în industria media.

Compania Kinokit, deținută de fosta sa consilieră juridică, Iulia Drozdova, a semnat între 2022 și 2024 contracte în valoare de peste 350 de milioane de grivne (aproximativ 8,5 milioane de dolari) pentru producția de conținut destinat teledonului, rețeaua de posturi TV publice creată în timpul războiului, potrivit proiectului de jurnalism de investigație Bihus.info.

Conform Ukrainska Pravda, Mindich ar avea influență și în sectorul bancar, în special prin intermediul băncii naționalizate Sense Bank. Instituția nu a răspuns solicitării de comentarii.

Un alt domeniu în care Mindich ar avea interese este cel energetic.

În iunie, NABU a arestat o rudă a sa, Leonid Mindich, în timp ce încerca să fugă din țară, potrivit Ukrainska Pravda. Acesta a fost acuzat că ar fi deturnat 16 milioane de dolari de la compania de electricitate Kharkivoblenergo.

Compania nu a oferit un punct de vedere.