AI@Work:HR – conferința care arată cum oamenii și tehnologia învață să colaboreze în fiecare zi

Interviu cu Rami Rostom, CTO, Net-Connect Group

Inteligența artificială nu mai e un subiect rezervat specialiștilor în tehnologie. A devenit parte din viața profesională a fiecăruia dintre noi, indiferent de domeniu. Iar tocmai această deschidere este tema conferinței AI@Work:HR, care va avea loc pe 13–14 noiembrie 2025, la Nayam Events București. Evenimentul reunește lideri și profesioniști din zone foarte diferite, de la știință și sport, la comunicare și business, pentru a arăta că nu trebuie să fii expert în AI ca să lucrezi cu AI.

Printre speakerii invitați se numără fizicianul Cristian Presură, fostul sportiv de performanță și lider inspirațional Virgil Stănescu, strategul de comunicare Doru Șupeală și Gerard Koolen, Group Managing Partner la Lugera – The People Republic. Fiecare vine cu o perspectivă diferită, dar complementară, despre cum se schimbă munca, performanța și cultura organizațională în era inteligenței artificiale.

Am stat de vorbă cu Rami Rostom, CTO al Net-Connect Group, despre ce înseamnă, de fapt, colaborarea dintre oameni și AI, cum putem depăși teama de automatizare și de ce empatia va rămâne mereu un avantaj competitiv uman.

AI-ul e peste tot în discuțiile despre viitorul muncii. Este o amenințare sau un partener pentru oameni?

AI-ul este, fără îndoială, un partener, dar doar dacă învățăm să-l tratăm ca atare. Nu vorbim despre o competiție între om și mașină, ci despre o colaborare între inteligența naturală și cea artificială. Când AI-ul preia sarcinile repetitive, oamenii pot să se concentreze pe ceea ce ne definește cu adevărat: creativitate, gândire strategică, intuiție. În esență, AI-ul ne face mai umani la locul de muncă, nu mai puțin umani.

Care sunt cele mai frecvente temeri legate de AI pe care le observați în organizații?

Cele mai mari temeri sunt legate de pierderea locurilor de muncă și de lipsa controlului asupra deciziilor automatizate. Mulți se întreabă: „Ce se întâmplă cu mine dacă algoritmul face treaba mea?” . În realitate, AI-ul nu înlocuiește oamenii, ci îi ajută să lucreze mai inteligent. Ne eliberează de sarcini mecanice și ne oferă instrumente pentru a fi mai eficienți. Cheia este educația digitală și transparența. Oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează AI-ul, nu doar să îl folosească.

Cum se schimbă în bine viața profesională prin integrarea AI în activitatea de zi cu zi?

AI-ul poate deveni un „asistent invizibil” care îți cunoaște ritmul, te ajută să-ți prioritizezi sarcinile și îți oferă feedback în timp real. În loc să petrecem ore întregi compilând rapoarte sau căutând informații, AI-ul o poate face în câteva secunde. Asta ne lasă timp pentru idei, dialog și inovație. Viața profesională devine mai clară, mai organizată și mai echilibrată.

Puteți oferi exemple concrete despre cum AI-ul îi ajută pe angajați, fără să-i înlocuiască?

Da, în HR, de exemplu, AI-ul poate analiza sute de CV-uri în câteva minute, dar decizia finală rămâne una umană. În learning & development, algoritmii pot recomanda cursuri personalizate, însă motivația de a învăța vine tot de la oameni. În IT, AI-ul detectează erori sau vulnerabilități, dar soluțiile creative apar de la specialiști. AI-ul optimizează procesul, nu îl elimină.

Cum vedeți echilibrul dintre tehnologie și factorul uman din perspectiva unui CTO?

Pentru mine, tehnologia este doar un instrument, iar cultura organizațională este cea care îi dă sens. Succesul vine atunci când AI-ul este implementat cu empatie, când deciziile tehnice țin cont de nevoile reale ale oamenilor, nu doar de performanță și costuri. Echilibrul sănătos este acela în care tehnologia amplifică potențialul uman, nu îl standardizează.

Ce diferențiază o companie care adoptă AI cu succes de una care se teme de el?

Diferența este mentalitatea. Companiile care adoptă AI cu succes nu se concentrează doar pe tehnologie, ci pe cultura învățării continue. Ele încurajează experimentul, acceptă greșelile și investesc în formare. În schimb, organizațiile care privesc AI-ul doar ca pe un „proiect IT” tind să se blocheze, pentru că nu implică oamenii în procesul de transformare.

Ce rol joacă încrederea în această tranziție?

Un rol esențial. Fără încredere, nicio tehnologie nu poate fi adoptată cu adevărat. Încrederea se construiește prin transparență: să explicăm ce date sunt folosite, cum sunt luate deciziile, ce limite are AI-ul. Oamenii nu trebuie doar să folosească AI-ul, ci să aibă încredere că acesta lucrează pentru ei, nu în locul lor.

Cum va ajuta conferința AI@Work:HR profesioniștii și publicul larg să înțeleagă mai bine acest parteneriat om–tehnologie?

Scopul conferinței este să transformăm incertitudinea în claritate. Am adus pe scenă oameni din domenii foarte diferite, tocmai pentru a arăta că AI-ul nu aparține doar specialiștilor, ci tuturor celor care vor să înțeleagă cum pot folosi tehnologia pentru a lucra mai bine. Un fizician, un sportiv, lideri de HR sau business vor vorbi despre același lucru: cum AI-ul poate amplifica potențialul uman. Este o invitație la dialog, nu o lecție. Nu trebuie să fii expert ca să participi, trebuie doar să fii curios.

Cum ar putea arăta HR-ul și organizațiile peste 10 ani?

Cred că HR-ul va fi mai mult despre oameni și mai puțin despre proceduri. Vom vorbi despre un HR augmentat de AI, capabil să înțeleagă nevoile angajaților, să personalizeze experiențele de învățare și să ofere liderilor date care susțin decizii umane. Dar esența nu se va schimba: HR-ul va rămâne despre cultură, empatie și sens. AI-ul va fi acolo ca un partener de încredere, nu ca o umbră.

Articol susținut de Net-Connect Group