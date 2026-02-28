Al doilea atac al SUA asupra Iranului, în mai puțin de un an. Care sunt țintele loviturilor de sâmbătă dimineață

Atacul lansat sâmbătă dimineață de Israel asupra Iranului a fost coordonat cu SUA. Lovituri americane sunt în desfășurare și nu sunt „mică amploare”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Președintele american Donald Trump a confirmat că „am început operațiuni de luptă majore”.

Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse citate de presa americană, a fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

Trump confirmă implicarea SUA în atacul asupra Iranului

De altfel, președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”, a spus Trump într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare.

Acesta este al doilea atac lansat de Trump asupra Iranului în mai puțin de un an. Ultima dată când Statele Unite au atacat teritoriul iranian a fost în iunie 2025, când președintele Donald Trump a ordonat avioanelor de război să lanseze bombe masive asupra a trei situri nucleare din Iran – Fordow, Natanz și Isfahan.

Cu acel atac, Trump a devenit primul președinte american care a autorizat un atac asupra Iranului după aproape o jumătate de secol de animozitate cu Republica Islamică, notează CNN.

Ca represalii, Iranul a lansat aproximativ 12 rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune asupra bazei aeriene al-Udeid din Qatar, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu.

La scurt timp după aceea, președintele SUA a anunțat un armistițiu și a avertizat Israelul să nu lanseze bombe asupra Iranului.

Care sunt țintele atacului

Un oficial american a declarat pentru CNN că atacurile americane sunt concentrate în prezent asupra unor ținte militare, dar a refuzat să detalieze, invocând o operațiune în desfășurare.

Un alt oficial american a declarat că scopul atacurilor este de a aborda amenințarea militară iraniană și de a proteja forțele americane. SUA au implementat măsuri pentru a proteja personalul militar american din regiune înainte de acțiune, a declarat primul oficial citat de CNN.

Unde s-au auzit exploziile

Agenția de știri Fars afiliată regimului iranian a relatat că explozii au fost auzite în orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah.

Agenția de știri a relatat, de asemenea, că mai multe rachete au lovit strada Universității și zona Republicii din capitala iraniană Teheran.

De asemenea, televiziunea Al Jazeera a informat că una dintre lovituri a avut loc în apropierea birourilor liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Puteți urmări derularea evenimentelor din Iran, Israel, începute sâmbătă dimineață, LIVE pe HotNews.