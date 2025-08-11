Al doilea incident de luni de pe Autostrada Soarelui: Trafic deviat din cauza unui incendiu de vegetație

Poliția Română a anunțat la prânz că circulația pe Autostrada Soarelui a fost deviată la kilometrul 192 din cauza unui incendiu, acesta fiind al doilea incident de luni care a afectat traficul, oprit complet dimineață din cauza unui accident în care au fost implicate șapte mașini.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că în zona localității Saligny, județul Constanța, a avut loc un incendiu de vegetație, în urma căruia fumul afectează vizibilitatea pe autostrada A 2 București – Constanța, la kilometrul 169.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, circulația rutieră a fost deviată la kilometrul 192, prin localitatea Medgidia, pe sensul de mers către București.

Se estimează reluarea normală a traficului în jurul orei 14:00.

Şapte mașini au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, o persoană a ajuns la spital, iar traficul a fost complet blocat, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Accidentul a avut loc la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași, fiind implicate 7 autovehicule. În urma impactului a rezultat o victimă, care a fost transportată la spital, a transmis Centrul Infotrafic.

În urma accidentului, circulaţia rutieră a fost oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

Traficul a fost reluat în jurul orei 09.40, însă blocajul a dus la aglomerație mare.

Circulațla a fost deviată și duminică pe sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită.