„Al meu doarme cu noi”. „Al meu niciodată nu doarme cu noi”. Cum ajung stilurile de parenting diferite să strice prieteniile dintre părinți

Felul în care ne creștem copiii este, din păcate, adesea supus privirilor critice. Membrii familiei și chiar străini par să aibă mereu opinii despre „cea mai bună metodă de parenting” și nu ezită să și le exprime. FOTO: Shutterstock

Stiluri de parenting diferite pun la încercare prietenii, inclusiv pe cele de o viață. Poate ai lângă tine un prieten care are toate calitățile pe care le apreciezi: loialitate, încredere, umor etc, dar atunci când vine vorba de felul în care își crește copiii, diferențele dintre voi sunt semnificative. Mâncarea, timpul petrecut de copii la ecrane, disciplina și libertățile acordate celor mici sunt cele mai frecvente surse de învrăjbire între familiile cu copii.

De cele mai multe ori, ne apropiem de oameni cu care avem lucruri în comun, cu care ne simțim bine și pe care ne putem baza. Dar când felul în care își cresc copiii diferă radical de al nostru, lucrurile pot deveni complicate. Uneori, diferențele se trec cu vederea și chiar aduc o perspectivă nouă, interesantă. Alteori însă, ele se transformă în bariere greu de ignorat. Câțiva specialiști citați de parents.com atrag atenția că o amiciție, chiar și una veche și trainică, poate fi pusă în pericol când apar copiii. Pentru că felul în care îi creștem nu reflectă altceva decât valorile în care credem, prioritățile pe care ni le stabilim, felul în care percepem ce e bine și ce e rău.

Oare chiar aveți valori comune?

Stilurile de parenting pot fi mai stricte, cum sunt cele autoritare sau autoritariste, sau mai relaxate și empatice – cum este parentingul blând. Chiar dacă nu pui o etichetă clară pe modul în care îți crești copilul, felul în care reacționezi și iei decizii ca părinte nu e întâmplător.

Citește continuarea articolului AICI.