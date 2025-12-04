Povestea „spoturilor selfie” cu Nicușor Dan din campania pentru Primăria Capitalei

David Popovici a fost transformat, fără voia lui, în amuleta electorală a lui Daniel Băluță. Popovici i-a retezat-o imediat. Nicușor Dan și Palatul Cotroceni au ajuns personaje în campania lui Cătălin Drulă. Președintele a zis că nu e nicio problemă.

E a șaptea oară, în ultimul an și jumătate, în care bucureștenii sunt chemați la vot. Ca să vină, li se arată stimuli strălucitori. Doi olimpici au fost afișați, de către echipele politice, în campanie, drept modele de excelență care se potrivesc cu candidații. Olimpicul la natație David Popovici și olimpicul la matematică Nicușor Dan.

Cum a folosit Daniel Băluță imaginea lui David Popovici

Când s-a lăudat cu bazinul de la școala 190 din Capitală, într-adevăr o realizare, echipa lui Daniel Băluță l-a trecut la „achiziții” și pe David Popovici. Într-un clip video, Popovici părea că-l susține pe Băluță.

Înotătorul, care își protejează imaginea cu grijă în general, a respins asocierea sa cu pretendentul la Primăria Capitalei.

De altfel, faptul că David Popovici nu a mers nici măcar la inaugurarea președintelui, declinând invitația la Cotroceni, arată un lucru limpede: Popovici nu vrea să fie asociat cu un personaj sau cu o mișcare politică.

E și dificil să aperi cauza unui primar specialist în PR intens, care merge în emisiuni în care nimeni nu îi pune întrebări incomode, dar evită să răspundă jurnaliștilor ce pot să îl pună în dificultate.

Asta s-a văzut recent și a fost descris de jurnalistul Răzvan Luțac, de la Snoop, care a scris împreună cu Bianca Albu, Ana Poenariu de la Public Record, despre averea familiei Băluță.

Nicușor Dan, halebardier de recuzită în campania pentru București

Un alt episod din categoria „lipim că poate merge” îl are protagonist pe Nicușor Dan. El a fost folosit ca personaj de sprijin, om bun la toate, în campania lui Cătălin Drulă.

Cel mai recent, șeful statului a apărut într-un material de promovare al candidatului USR, publicat de consilierul onorific al președintelui, Vlad Voiculescu.

Promovarea s-a făcut pe pagina de Facebook a europarlamentarului, marcat ca material publicitar politic, care va fi decontat din bani publici dacă Drulă va lua mai mult de 3%, lucru foarte probabil dacă ne uităm la toate sondajele care au apărut până acum.

Întrebat dacă a fost informat că se filma acel videoclip, președintele a explicat că „în ziua de 1 decembrie am stat vreo trei ore pe bulevard acolo cu oamenii (n.red. la finalul paradei de Ziua Națională). După aceea am stat vreo trei ore la recepție. În fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el”.

Ciceală putea să-și facă selfie cu Nicușor Dan și să facă spot de campanie?

Deci dacă trecea Anca Ciceală pe acolo și făcea un clip în care spunea: „Sunt candidata de stânga Anca Ciceală și sunt susținută de Nicușor Dan”, înțelegem că președintele ar fi fost senin.

„Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”, a mai spus Nicușor Dan, în hohotele de râs ale tuturor celorlalte personaje de pe scena de 1 Decembrie: boieri, popor, halebardieri și tromboniști.

A câta campanie fără dezbatere față în față?

În realitate, Vlad Voiculescu nu a comis nimic. El a făcut doar ce îi este permis. Altfel, Dan ar fi decretat cu celeritate, ca în cazul lui Ludovic Orban, că Voiculescu încalcă mandatul încredințat.

A fost o filmare permisă.

Interesant e că toți cei din top 4, conform sondajelor, adică Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu, au avut nevoie de să fie „endorsați”.

Băluță și Drulă s-au lipit de cei doi olimpici, la Băluță terminându-se totul rapid.

Ciucu s-a atașat de premierul Ilie Bolojan, iar Anca Alexandrescu a apărut lângă liderul AUR, George Simion, asta după ce a pierdut trenul din care face semne cu batista Călin Georgescu.

Peste tot în lume se practică asocierea. Dar se practică și alte lucruri, cum ar fi dezbaterea.

Pentru că, până la urmă, pe buletinul de vot sunt numele candidaților, nu ale „endorserilor”, pe candidați ar trebui să-i cunoaștem în testul firesc al dialogului contradictoriu.

Chiar, a câta campanie electorală este aceasta fără dezbatere față în față între candidați, asta chiar e o întrebare la care nu sondorii de opinie și arheologii ne pot spune.