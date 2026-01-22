Al patrulea accident feroviar din Spania din ultimele patru zile: Mai multe persoane au fost rănite, una e în stare gravă

Un tren de navetiști s-a ciocnit cu o macara de construcții în orașul Cartagena, rănind mai multe persoane, dintre care una grav, transmit TVE și Reuters. Acesta fiind al patrulea incident feroviar din Spania de duminică seară și până acum,

Accidentul de joi a avut loc în Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE.

Operatorul feroviar spaniol Adif a transmis că traficul pe acea linie a fost întrerupt din cauza „intrării în infrastructura feroviară a unei macarale care nu aparține operațiunii feroviare”, fără a da mai multe detalii.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

Mecanicii de tren cer grevă la nivel național

MIercuri, cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania a convocat o grevă națională de trei zile, în perioada 9-11 februarie, pentru a cere măsuri care să garanteze siguranța feroviară, după ce trei deraieri în 48 de ore au provocat accidente soldate cu zeci de morți, printre care doi mecanici.

Un tren de navetiști a deraiat marți după ce un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine în timpul ploilor torențiale din Gelida, lângă Barcelona, ucigând mecanicul și rănind grav patru pasageri.

Acest accident a avut loc după ce duminică două trenuri s-au ciocnit în apropiere de Adamuz, în provincia sudică Cordoba, într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa. Un mecanic de tren se număra printre cele 43 de persoane care au murit.

O a treia deraiere a unui tren a avut loc marți pe rețeaua regională din Barcelona, dar nu a provocat răniți. Aceasta a fost cauzată de o piatră care a căzut pe linie în timpul aceleiași furtuni, a afirmat operatorul rețelei feroviare Adif.

„Accidentele grave din Adamuz și Gelida, ambele soldate cu victime, reprezintă un punct de cotitură în solicitarea tuturor măsurilor necesare pentru a garanta siguranța operațiunilor feroviare”, a spus sindicatul operatorilor feroviari SEMAF într-un comunicat.

Acesta a adăugat că va solicita răspunderea penală a „celor responsabili de asigurarea siguranței infrastructurii feroviare”.

SEMAF a avertizat Adif într-o scrisoare din august anul trecut cu privire la uzura severă a căii ferate pe care s-au ciocnit cele două trenuri, potrivit unei copii a scrisorii văzute de Reuters, spunând că gropile, denivelările și dezechilibrele din liniile electrice aeriene cauzau defecțiuni frecvente și deteriorau trenurile pe mai multe linii de mare viteză ale rețelei.