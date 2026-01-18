VIDEO Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Cel puțin doi morți în urma accidentului

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar un număr necunoscut de oameni este încă blocat în două garnituri de tren de mare viteză care au deraiat în sudul Spaniei.

Accidentul a avut loc la Adamuz, aproape de Cordoba. Numărul pasagerilor răniți este deocamdată necunoscut, a transmis Garda Civilă spaniolă, citată de Reuters.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Potrivit televiziunii publice spaniole RTVE, un tren care circula pe ruta Malaga – Madrid a deraiat la o schimbare de macaz în Adamuz și a intrat pe linia alăturată, pe care tocmai trecea un alt tren care mergea de la Huelva către capitala Spaniei.

Un jurnalist aflat în trenul care a deraiat a relatat că ultimele două vagoane au sărit de pe șine.

„Eram în primul vagon. S-au auzit un zgomot ca de cutremur când trenul a deraiat. Au chemat imediat oamenii cu pregătire medicală care puteau să ofere ajutor, au folosit ciocane ca să spargă geamurile și ne-au evacuat pe toți”, a relatat jurnalistul Salvador Jimenez.

Imagini postare pe rețelele de socializare arată mai mulți pasageri care încearcă să iasă din garniturile de tren, în urma impactului.

Esto es criminal.



Situación actual de los pasajeros a bordo del tren que ha descarrilado en Córdoba. pic.twitter.com/HdHGsKrJts — Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026

Din cauza accidentului, a deraiat și trenul care venea de la Huelva. Circulația feroviară dintre Andaluzia și Madrid a fost suspendată.