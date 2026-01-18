VIDEO Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Cel puțin doi morți în urma accidentului
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar un număr necunoscut de oameni este încă blocat în două garnituri de tren de mare viteză care au deraiat în sudul Spaniei.
Accidentul a avut loc la Adamuz, aproape de Cordoba. Numărul pasagerilor răniți este deocamdată necunoscut, a transmis Garda Civilă spaniolă, citată de Reuters.
Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.— Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026
Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.
Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO
Potrivit televiziunii publice spaniole RTVE, un tren care circula pe ruta Malaga – Madrid a deraiat la o schimbare de macaz în Adamuz și a intrat pe linia alăturată, pe care tocmai trecea un alt tren care mergea de la Huelva către capitala Spaniei.
Un jurnalist aflat în trenul care a deraiat a relatat că ultimele două vagoane au sărit de pe șine.
„Eram în primul vagon. S-au auzit un zgomot ca de cutremur când trenul a deraiat. Au chemat imediat oamenii cu pregătire medicală care puteau să ofere ajutor, au folosit ciocane ca să spargă geamurile și ne-au evacuat pe toți”, a relatat jurnalistul Salvador Jimenez.
Imagini postare pe rețelele de socializare arată mai mulți pasageri care încearcă să iasă din garniturile de tren, în urma impactului.
Esto es criminal.— Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026
Situación actual de los pasajeros a bordo del tren que ha descarrilado en Córdoba. pic.twitter.com/HdHGsKrJts
Din cauza accidentului, a deraiat și trenul care venea de la Huelva. Circulația feroviară dintre Andaluzia și Madrid a fost suspendată.