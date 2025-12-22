Ce încasări a reușit al treilea film „Avatar” în primul său weekend de proiecții

Lungmetrajul „Avatar: Fire and Ash”, cel de-al treilea film al francizei „Avatar”, pelicula regizorului James Cameron devenită unul dintre cele mai mari succese din istoria cinematografiei, a dominat box-office-ul nord-american după lansarea sa în cinematografe în weekendul de dinaintea Crăciunului, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations și citate de AFP.

Filmul „Avatar: Fire and Ash” a obținut încasări de 88 de milioane de dolari în weekendul său de debut în cinematografele din Statele Unite și Canada, iar încasările sale la nivel mondial au ajuns deja la 345 de milioane de dolari, notează Agerpres.

Acest film ar trebui să aibă mare succes pe plan internațional, a declarat David Gross, analist la Franchise Entertainment Research, care subliniază că franciza „Avatar” „emoționează publicul din întreaga lume”.

Produs de 20th Century Studios, la fel ca precedentele două filme din această serie, noul lungmetraj ar trebui să beneficieze de „excelente recomandări transmise pe cale orală” de către spectatori.

„Filmele Avatar nu se rezumă doar la o lansare de succes. Ceea ce contează este ceea ce fac și după lansare”, a subliniat David Gross.

„Avatar: Fire and Ash” îi are din nou ca protagoniști pe actorii Sam Worthington și Zoe Saldana în rolurile pușcașului marin Jake Sully și războinicei Neytiri, care se confruntă cu un nou inamic ce le amenință viața de familie pe planeta Pandora.

Al doilea loc în box-office-ul nord-american este ocupat de „David”, un film de animație lansat tot weekendul trecut, care prezintă povestea biblică a personajelor David și Goliat și care a obținut încasări de 20 de milioane de dolari.

Filmul „The Housemaid”, o adaptare cinematografică a bestsellerului omonim al scriitoarei Freida McFadden, despre o tânără (interpretată de actrița Sydney Sweeney) angajată de o familie bogată din New York ca menajeră, a debutat pe poziția a treia, cu încasări de 19 milioane de dolari, de vineri până duminică.

Lungmetrajul de animație „The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”, bazat pe celebrul serial TV „SpongeBob SquarePants” difuzat de postul Nickelodeon, a intrat direct pe locul al patrulea în acest clasament, după ce a obținut încasări de 16 milioane de dolari în primul său weekend de proiecții în America de Nord.

Liderul din weekendul precedent, filmul de animație „Zootopia 2”, produs de Disney, a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 14,5 milioane de dolari. În această continuare a filmului ‘Zootopia’ din 2016, doi polițiști începători, iepuroaica Judy Hopps și vulpoiul Nick Wilde, revin ca parteneri. Ei încearcă să descâlcească un mister de proporții, după ce Gary De’Snake ajunge în Zootopia și tulbură această metropolă a animalelor. Acest lungmetraj animat, bine plasat în cursa pentru Oscaruri, a obținut deja încasări de 1,27 miliarde de dolari la nivel mondial.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producții cinematografice: