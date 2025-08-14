Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Intervin pompierii
HotNews.ro
Mai multe echipaje de pompieri de seplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2, relatează News.ro
ISU Constanţa a anunţat, joi, declanşarea alermei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă.
Potrivit primelor date, alarma s-a declanşat într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.
La faţa locului se deplasează mai multe autospeciale pentru intervenţie şi evaluarea situaţiei.
