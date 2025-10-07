Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial

O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane este în curs de desfăşurare în oraşul Mainaschaff, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra acestei localităţi în urma unui incident petrecut într-o unitate industrială, au anunţat marţi seară autorităţile din Germania, informează DPA, preluată de Agerpres.

Norul s-a deplasat apoi deasupra oraşului vecin Aschaffenburg, determinându-le pe autorităţile germane să îi îndemne pe localnici să rămână în casele lor şi să le aducă înăuntru pe persoanele aflate în exterior.

Biroul Federal de Protecţie Civilă a declarat că acest nor de gaz ar putea fi toxic.

Locuitorilor li s-a cerut să ajute copiii şi persoanele vulnerabile, să îi primească în locuinţele lor pe cei aflaţi în pericol şi să urmeze instrucţiunile Poliţiei şi Brigăzii de pompieri.

De asemenea, autorităţile locale le-au recomandat rezidenţilor să ţină ferestrele şi uşile închise şi să oprească sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat.

Cauza incidentului de la uzină şi amploarea acestuia rămân deocamdată necunoscute.

Mainaschaff şi Aschaffenburg sunt două oraşe învecinate, situate la doar câţiva kilometri distanţă unul de celălalt, iar Frankfurt se află la nord-vest de ele.