Albania numește un bot AI ca ministru anticorupție

Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la orice formă de corupție. Asta pentru că Diella, așa cum se numește, este un bot generat prin inteligență artificială, scrie Reuters.

Conform premierului Albaniei, Edi Rama, Diella va gestiona și va atribui toate licitațiile publice prin care guvernul contractează companii private pentru diverse proiecte.

„Diella este primul membru al cabinetului care nu este prezent fizic, ci este creat virtual, prin AI”, a spus Rama în timpul unui discurs de prezentare a noului său guvern. Aceasta va ajuta Albania să devină „o țară în care licitațiile publice sunt 100% lipsite de corupție.”

Atribuirea unor astfel de contracte a fost de multă vreme o sursă de scandaluri de corupție în Albania, o țară balcanică despre care experții spun că este folosită pentru a spăla bani proveniți din traficul de droguri și arme la nivel mondial. Această imagine a complicat procesul de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană, pe care Rama dorește să o finalizeze până în 2030, dar pe care analiștii politici o consideră o țintă ambițioasă.

Guvernul nu a oferit detalii despre ce fel de supraveghere umană ar putea exista asupra lui Diella sau despre riscul ca cineva să manipuleze botul de inteligență artificială.

Diella a fost lansată inițial la începutul acestui an ca asistent virtual bazat pe AI pe platforma e-Albania, ajutând cetățenii și companiile să obțină diverse documente. Îmbrăcată în costum tradițional albanez, ea oferă asistență prin comenzi vocale și emite documente cu ștampile electronice, reducând întârzierile birocratice.