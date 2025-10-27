Alegerea unui liceu în străinătate. Ce trebuie să știe părinții și la ce să fie atenți?

Din ce în ce mai mulți părinți au în vedere pentru copiii lor studiul la un liceu în străinătate. Este vorba despre o nouă tendință educațională care se conturează de la an la an în rândul familiilor din România. Deși Marea Britanie rămâne cea mai populară destinație, în ultimii ani s-a observat o creștere semnificativă a interesului pentru liceele din Spania, apreciate pentru abordarea echilibrată între performanță academică și viață socială, precum și pentru cele din Elveția, recunoscută la nivel internațional pentru sistemul educațional de elită, standardele academice ridicate și mediul exclusivist pe care îl oferă. În același timp, licee internaționale din Germania, Austria, Franța și Italia devin opțiuni tot mai căutate, oferind programe academice în limba engleză și un mediu multicultural solid. Totodată, Statele Unite și Irlanda devin opțiuni tot mai competitive, oferind programe academice performante, orientare practică, burse de merit și costuri de școlarizare avantajoase raportat la nivelul pregătirii oferite.

“Internaționalizarea studiilor a devenit un proces firesc, în contextul deschiderii tot mai accentuate a României către spațiul european, pe multiple planuri socio-economice. Fenomenul este deja bine conturat la nivel universitar, însă, în ultimii ani, se observă o scădere semnificativă a vârstei tinerilor care aleg să studieze în afara țării. Dacă în urmă cu doar câțiva ani familiile optau pentru trimiterea copiilor la liceu în străinătate abia după parcurgerea a doi ani de studiu liceal în România, ca etapă de pregătire pentru admiterea la universități din afara țării, în prezent, tendința s-a schimbat vizibil. Tot mai mulți elevi susțin direct admiterea la licee internaționale imediat după finalizarea clasei a VIII-a, în timp ce alții aleg să-și continue parcursul educațional în străinătate încă de la finalul ciclului gimnazial, integrându-se din timp în sistemul de învățământ al țării gazdă”, explică Raluca Niculae, manager departament Tabere și Licee în cadrul Integraledu.

Petru Antonie, antreprenor în industria textilă, explică de ce a ales un liceu în străinătate pentru fiul său:

„Eu și soția suntem implicați în business și producție în fiecare zi. Activitatea de la fabrică ne consumă timpul și energia aproape în totalitate. Însă viitorul băiatului nostru este pe primul plan și am optat pentru o variantă foarte sigură, prin care îl putem sprijini atât ca adolescent, cât și ca viitor student. Împreună cu el am decis să urmeze un liceu de tip boarding din Italia, mai ales că avem parteneri de business acolo și mergem des la Milano. Orele le face în limba engleză, activitățile extracurriculare sunt incluse, iar în campus condițiile sunt mai bune ca acasă. Îi monitorizăm activitatea, avem zilnic totul sub control și vorbim chiar mai des decât atunci când era lângă noi, în casă. Pe lângă nivelul cursurilor, am ales un liceu în străinătate și pentru mediul social, super-safe, pe care îl oferă. Față de oportunitățile de viață socială pe care le au adolescenții aici, relaționarea cu colegii de aceeași vârstă din alte țări este ceva formidabil, mai ales pentru viitor. Așa cum spunem adesea, într-o notă informală, anturajul chiar face diferența”, ne relatează Petru Antonie.

Fie că este vorba despre un program complet de patru ani sau doar despre anii terminali ai liceului, imediat înaintea admiterii la facultate, procesul de înscriere la un liceu în străinătate presupune o serie de particularități ce trebuie atent analizate de părinți, ideal cu cel puțin un an înainte. Alegerea instituției trebuie să fie corelată cu traseul academic pe care tânărul și-l dorește pentru viitor. Deși o astfel de discuție poate părea prematură pentru un adolescent de 14-15 ani, părinții pot demara procesul consultând un specialist în consiliere educațională, care va realiza o evaluare complexă a potențialului elevului și a oportunităților existente, facilitând astfel identificarea direcției educaționale celei mai potrivite.

“Atunci când familiile încep să ia în calcul posibilitatea ca elevii să urmeze liceul în străinătate, este important să conștientizeze și numeroasele capcane ce pot apărea pe parcurs. Cea mai frecventă situație cu care ne confruntăm în calitate de consultanți educaționali este aceea în care părinții sunt deja deciși asupra unui anumit liceu, bazându-se exclusiv pe recomandările primite de la cunoștințe sau prieteni apropiați. Este esențial să înțelegem că, deși un liceu poate fi foarte potrivit pentru copilul unei cunoștințe, acest fapt nu garantează neapărat aceeași potrivire pentru propriul copil, având în vedere diferențele individuale de profil, nevoi și aspirații. Din păcate, în astfel de cazuri, cercetările superficiale și informațiile obținute informal sunt adesea departe de realitate.

Prin urmare, este extrem de important ca, în această etapă, părinții să apeleze la un specialist. Pe baza unor evaluări riguroase și continue, consultantul educațional poate contura o proiecție realistă a parcursului unui tânăr”, mai explică Raluca Niculae, manager departament Tabere și Licee în cadrul Integraledu.

Reputația instituției, acreditările oficiale, tipul de bacalaureat oferit, performanțele absolvenților la examenele finale și rata de admitere la universități reprezintă criterii esențiale în procesul de selecție, însă nu sunt singurele aspecte de luat în considerare. Aceste elemente trebuie integrate în analiza profilului elevului, ținând cont de pasiunile, abilitățile și aspirațiile sale, atât pe plan academic, cât și extracurricular, pentru a asigura o dezvoltare cât mai armonioasă și completă.â

Ce programe oferă liceele internaționale din Europa și care sunt costurile de studiu

De regulă, liceele internaționale din Europa oferă programe de studiu în limba engleză, chiar și în țările în care aceasta nu are statut de limbă oficială. Totuși, un avantaj semnificativ al studiilor într-un astfel de context îl reprezintă oportunitatea de a învăța, cel puțin la nivel conversațional, limba națională a țării gazdă, aspect care facilitează integrarea socială și îmbogățește experiența culturală a elevului.

Costurile anuale de studiu pentru liceele din străinătate variază în funcție vârsta elevului, de destinația de studiu, dar și de programele accesate. Ca reper orientativ, costurile anuale de școlarizare pornesc, în Marea Britanie, de la aproximativ 8.500 de lire, în Spania de la 14.000 de euro, iar în Elveția de la 29.500 CHF. La aceste sume se adaugă, în funcție de necesități, taxele pentru pensiunea completă (boarding), care includ cazarea, mesele, activitățile recreative și diverse servicii asociate vieții școlare.

Este important de subliniat că familiile interesate de înscrierea copiilor la un liceu în străinătate ar trebui să ia legătura din timp cu un consultant educațional specializat. Acesta poate oferi îndrumarea necesară, sprijin personalizat și o perspectivă clară asupra pașilor ce trebuie parcurși pentru alegerea celei mai potrivite opțiuni educaționale.

Articol susținut de IntegralEdu