Alegeri București 2025: A fost ales primarul general în alegerile cu cea mai slabă reprezentare din istoria de după 1989 a Capitalei României / Cine deținea „trofeul” până azi 
Blocuri de locuințe în Bucureștiul văzut de sus. Sursa foto: Dreamstime.com

La ora 21, prezența la alegeri a fost de 32,71%. În ultimele trei decenii, e a doua oară când nu se atinge prezența de 33%. Dar în primul caz, în 2008, când prezența din turul I a fost mai slabă ca azi, 31,36%, a existat și turul 2, unde s-a atins 33,7%. Niciodată după 1989 un primar în București n-a fost ales în urma unei runde cu o prezență atât de mică.

Cifra de prezență de astăzi se înscrie într-o serie modestă la alegerile locale din București. De aproape 30 de ani, mai exact din 1996, prezența la alegerile pentru Primăria Capitalei nu a depășit 50%. Dar, de această dată, a căzut recordul de neimplicare. 

Iată cum a evoluat participarea la vot

În 1996, în turul 1 prezența a fost de 51,4%, iar în turul II prezența a fost de 53,8%. A câștigat Victor Ciorbea.  

În 2000, în primul tur prezența în București a fost de 37,15%. Apoi, în turul 2, Traian Băsescu devenea primar în urma unei prezențe de 41,5%. 

În 2004, în turul 1 prezența a fost de 44%. În turul 2 prezența a fost de 35% și a fost ales Traian Băsescu.

În 2008, în turul 1 prezența a fost de 31,36%. În turul 2 prezența a fost de 33,7% și a fost ales Sorin Oprescu.

Gabi Firea fusese aleasă cu 33%, acum primarul s-a ales cu 32,71%

În 2012, prezența a fost de 45% și a câștigat Sorin Oprescu, suspendat apoi după ce a fost arestat pentru corupție.

În 2016, prezența a fost de 33% și a câștigat Gabriela Firea.

În 2020, prezența a fost de 36,7% și a câștigat Nicușor Dan.

În 2024, prezența a fost de 43% și a câștigat Nicușor Dan, care a demisionat, pentru a candida la prezidențiale. 

În 2025, prezența a fost de 32,71% și, conform exit-poll-ului Curs – Avangarde, a câștigat Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL. Rezultatele nu sunt oficiale, este estimarea de la ieșirea de la urne. Dar, indiferent de numărătoarea voturilor și de nume, participarea scăzută rămâne.

