Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: „Astăzi a fost învins, de fapt, Nicușor Dan/ Nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu din fața calculatoarelor sau televizorului”

Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seara, că adevăratul învins la alegerile din București este președintele Nicușor Dan, informează Agerpres. Totodată, Alexandrescu a deplâns faptul că nu toți suveraniștii s-au prezentat la urne în cadrul scrutinului de duminică.

„Eu cred că astăzi la Bucureşti, după şapte luni de mandat, a fost învins, de fapt, Nicuşor Dan. Cred că ăsta este mesajul public pe care trebuie să-l dăm (…) Îmi pare foarte rău că nu toţi suveraniştii au înţeles că alegerile se câştigă în stradă şi la vot, nu stând în faţa calculatoarelor sau în faţa televizorului. Este doar începutul. Nu, n-am să-i iau locul lui George Simion, n-am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului, este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulţi ani de zile. Vreau să vă mai spun un lucru: una din principalele mele misiuni de acum înainte va fi să-i conving pe oameni că forţa este la ei, că votul lor contează”, a declarat Anca Alexandrescu la sediul central al AUR.

Jurnalista a adăugat că dedică scorul obţinut duminică tatălui său, Horia Alexandrescu.

„Celor care m-au votat le mulţumesc, celor care nu m-au votat le mulţumesc pentru că s-au prezentat la vot, iar cu cei care au considerat de cuviinţă să mă linşeze mediatic, să arunce în spaţiul public minciuni, le transmit că acolo unde s-a trecut linia roşie ne vom vedea în instanţă. Îmi voi apăra şi onoarea mea, şi a tatălui meu. Vreau să mulţumesc şi familiei mele, copiilor mei, mamei mele, fratelui meu, soţului meu. Şi dedic acest scor tatălui meu, care nu mai este printre noi, şi sunt convinsă că ar fi fost foarte mândru de această bătălie pe care am dus-o. Aşa cum am spus, este doar începutul şi, împreună cu cetăţenii români, vom câştiga”, a subliniat ea.

Răspunzând unei întrebări, Anca Alexandrescu a vorbit despre manipularea sondajelor de opinie şi, totodată, despre sancţiunile din online care merg doar către o anumită zonă. Ea a adăugat că a obţinut acest scor fără a avea în spate preşedintele sau premierul.

„Cred că trebuie să găsim un echilibru, să găsim acea cale de mijloc, ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. (…) Cred că am demonstrat că nu am cheltuit niciun ban, eu ca persoană, alianţa a făcut nişte cheltuieli minime. Fără a avea ONG-urile în spate, fără a avea preşedintele României, premierul, am demonstrat că se poate. Şi este doar începutul”, a punctat Anca Alexandrescu.

După numărarea a 96,5% din voturile exprimate în București ordinea candidaților este: Ciprian Ciucu – 36,00%,

Anca Alexandrescu – 22,04%, Daniel Băluță – 20,59%, Cătălin Drulă – 13,87% și Ana Ciceală – 5,85%