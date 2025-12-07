Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, prima reacție privind rezultatele exit-poll: „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”

Anca Alexandrescu a subliniat că nu va comenta rezultate alegerilor pentru funcția de primar general până nu vor fi numărate toate voturile și a indicat spre exit-poll-urile de la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie care l-au dat pe Călin Georgescu abia pe locul 3, pentru ca rezultatele finale să-l dea pe 1.

„Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor, știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Prezența redusă la vot este din cauzacelor cau dat lovitura de stat în decembrie 2024”, a comentat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, este cotată de un exit-poll CURS – Avangarde pe locul trei cu 20,26% din voturi. Pe primul loc este Ciprian Ciucu cu 32,7%.

„Indiferent de locul unde mă voi afla, voi continua ce am făcut până acum și-i voi reprezenta așa cum a promis”, a transmis ea celor care au votat-o.