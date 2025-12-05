Alegeri București 2025. Date despre prezență și rezultate în fiecare sector și cartier din Capitală, LIVE pe HotNews

Duminică, 7 decembrie 2025, în ziua alegerilor din București, HotNews.ro va transmite LIVE cele mai importante informații și evenimente, iar în secțiunea Alegeri.HotNews.ro veți putea urmări informații în timp real cu prezența la vot în Capitală, dar și comparații cu precedentele alegeri pentru fiecare secție și cartier din București.

După închiderea urnelor, la ora 21.00, HotNews.ro va prezenta pe Alegeri.HotNews.ro rezultatele în timp real. Astfel, primele rezultate parțiale vor apărea începând cu ora 21.30-22.00. În secțiune veți putea urmări, pe parcursul nopții, scorurile obținute de candidați, defalcate pe sectoare, secții și cartiere.

Tot în secțiunea dedicată alegerilor, HotNews.ro centralizează marile sondaje pentru Primăria Capitalei și le prezintă în mai multe formate interactive. O analiză ia în calcul două indicatoare relevante: media și mediana scorurilor din toate marile sondaje pentru principalii candidați la alegerile din 7 decembrie.