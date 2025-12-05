Sari direct la conținut
Alegeri București 2025. Date despre prezență și rezultate în fiecare sector și cartier din Capitală, LIVE pe HotNews

Date despre prezență și rezultatele votului în București. Foto: Shutterstock, Dreamstime. Colaj: Ion Mateș / Hotnews
Date despre prezență și rezultatele votului în București. Foto: Shutterstock, Dreamstime. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Duminică, 7 decembrie 2025, în ziua alegerilor din București, HotNews.ro va transmite LIVE cele mai importante informații și evenimente, iar în secțiunea Alegeri.HotNews.ro veți putea urmări informații în timp real cu prezența la vot în Capitală, dar și comparații cu precedentele alegeri pentru fiecare secție și cartier din București.

După închiderea urnelor, la ora 21.00, HotNews.ro va prezenta pe Alegeri.HotNews.ro rezultatele în timp real. Astfel, primele rezultate parțiale vor apărea începând cu ora 21.30-22.00. În secțiune veți putea urmări, pe parcursul nopții, scorurile obținute de candidați, defalcate pe sectoare, secții și cartiere.

Tot în secțiunea dedicată alegerilor, HotNews.ro centralizează marile sondaje pentru Primăria Capitalei și le prezintă în mai multe formate interactive. O analiză ia în calcul două indicatoare relevante: media și mediana scorurilor din toate marile sondaje pentru principalii candidați la alegerile din 7 decembrie.

  • Salvează sau pune la bookmark adresa Alegeri.HotNews.ro și revin-o în ziua votului pentru date în timp real.
Alegeri București 2025 - Sondaje Live | HotNews.ro
Alegeri București 2025 7 Decembrie
Actualizat Live
Primăria Capitalei

Ce spun sondajele acum

Clasamentul candidaților sincronizat din toate sondajele publice

Băluță
Ciucu
Alexandrescu
Drulă
Vezi analizele
Surse: INSCOP, CURS, Atlas Intel • Decembrie 2025

