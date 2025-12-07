Alegeri București 2025. În așteptarea rezultatelor exit-poll, un cunoscut politolog spune ce ne arată datele de până acum

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că din datele de prezență de până la acest moment la alegerile pentru București se conturează „un profil al candidaților care sunt favorizați”. Primele rezultate exit-poll la alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi publicate la ora 21.00, atunci când se vor închide secțiile de vot.

HotNews: – La alegerile pentru Primăria Capitalei, prezența la vot abia a trecut de 20% puțin după ora 15. Ce arată aceste date de prezență?

-Faptul că aproape 87% dintre electori au peste 35 de ani și că în zona de peste 45 de ani domină electoratul feminin, având acum un plus de 20.000 de voturi, pare să avantajeze candidații care se apropie de profilul lor.

Prezența este mai mica și decât în septembrie 2020, când a fost pandemie, și față de iunie 2024, când odată cu localale au fost și europarlamentarele.

În aceste condiții, realizăm că prezența electoratului mai în vârstă, adică nu a celor de până în 35 de ani, favorizează anumiți candidați și defavorizează alți candidați.

– Ce segment de populație credeți că se poate mobiliza în ultimele ore de votare?

– De obicei, electoratul sub 35 de ani și sub 40 de ani, electoratul tânăr, se prezintă în mai mare măsură la vot după ora 17.00. Vom vedea. După ora 19.00, cred că nu ne mai putem aștepta la o creștere a prezenței la vot.

Iar dacă nu va fi semnificativă prezența la vot în rândul celor de 25-35 de ani, candidații care sunt sprijiniți de tineri vor fi dezavantajați, nu vor mai putea recupera în ultimele două ore.

– Cum credeți că va arăta Bucureștiul de luni?

-Exact așa cum va decide electoratul azi. Dinamica de până acum pentru mine arată mai degrabă o direcție conservatoare.

Până la ora 15.00, la alegerile pentru Primăria Capitalei votaseră cu 20.000 mai multe femei decât bărbați, diferența fiind la segmentele de peste 45 de ani.

Conform datelor AEP centralizate de pe Alegeri.HotNews.ro, pe segmentul 45-64 de ani au ieșit cu circa 8.000 mai multe femei la vot, iar pe segmentul 65+ ani au ieșit mai mult de 15.000 de femei în plus față de bărbați.

De altfel, conform calculelor HotNews, segmentele de vârstă 45-64 de ani și 65+ ani au cele mai mici diferențe față de prezența înregistrată la alegerile locale din iunie 2024.