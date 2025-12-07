ALEGERI BUCUREȘTI 2025. Primele declarații ale lui Cătălin Drulă, plasat pe poziția 4 în exit-poll

Cătălin Drulă, candidatul USR la Prmăria Capitalei, a făcut declarații duminică seară, după primele exit-poll-uri care îl clasează de abia pe locul al patrulea, cu 12,8%, practic cu 20 de procente în urma primului clasat.

„Referendumul votat de bucureșteni trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR. De asemenea, prima problemă pe care o va avea viitorul primar este bugetul pe 2026. În rest, considilierii generali USR vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș. Vreau să zic ceva și despre sistemul de vot: Ciprian Ciucu este noul primar ales, este prim-vicepreședintele partidului, are o legitimitate mare, îl are alături pe domnul Bolojan.

Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și le spunem că rămânem alături de București. Îmi doresc ca acest oraș să înflorească, îmi doresc ca orice primar general ar fi să aibă succes, dar cred că acest succes vine cu reforme. De aceea l-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru aceste reforme”, a declarat Cătălin Drulă după afișarea exit-poll-urilor.

Ce arată exit-poll-ul CURS-Avangarde

Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde și transmis HotNews.

Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, la alte șase procente în spatele lui Daniel Băluță.

Cătălin Drulă (USR) înregistrează un scor sub așteptări, fiind cotat în exit-poll la 12,8%.

Primele rezultate EXIT-POLL, cu votul până la 19:30, conform CURS-Avangarde: