În sectorul condus de PSD de 13 ani, Daniel Băluță a terminat abia pe locul 3

Conferinţă de presă comună susţinută de primarii Sectoarelor 2, 3 şi 4, Rareş Hopincă, Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă, la sediul Primăriei Sectorului 3, pe 20 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

În Sectorul 3 al Capitalei, administrat de ani buni de către un alt edil PSD, Daniel Băluță, candidatul social-democraților la alegerile locale parțiale pentru București desfășurate duminică, a terminat abia pe poziția a treia.

După centralizarea voturilor din toate secțiile din Sectorul condus în prezent de Robert Negoiță, (294 de secții), clasamentul este următorul, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă:

Ciprian Ciucu (PNL): 39.081 voturi – 32,5%;

Anca Alexandrescu (susținută de AUR): 26.315 voturi – 21,88%;

Daniel Băluță (PSD): 23.523 voturi – 19,56%;

Cătălin Drulă (USR): 20.166 voturi – 16,77%;

Ana Ciceală (SENS): 8.920 voturi – 7,42%.

Robert Negoiță este primarul Sectorulul 3 al Capitalei începând din anul 2012, fiind reales în mod constant de la acea dată.

Situația pe întregul București

După numărarea a 1.288 de procese verbale din numărul total de 1.289 (adică 99,92%), Ciprian Ciucu a obținut 211.471 de voturi, adică 36,17% din voturile exprimate de la alegerile de duminică.

Candidatul clasat pe poziţia a doua, Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, a obținut 21,94%. Diferenţa dintre cei doi este de 83.178 de voturi, când a rămas de centralizat rezultatul de la ultima secție de votare din Capitală.

Daniel Băluţă s-a clasat și la nivelul întregului București pe locul al treilea, cu 20,5%, iar pe locul al patrulea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,9%.

Ciprian Ciucu a câştigat votul în cinci dintre cele şase sectoare ale Capitalei.

În Sectorul 6, unde liberalul este edil, Ciucu obţinut 50,65%, iar în Sectorul 1 a obţinut peste 40%.

Unde a câștigat Băluță

Daniel Băluţă a câştigat alegerile în Sectorul 4, unde este primar.

Social-democratul a câștigat în S4 cu 27,58% din voturile exprimate. Ciucu s-a clasat pe locul al doilea în sectorul condus de Băluță, fiind votat de 27,28% dintre alegători.

Prezenţa la vot la scrutinul de duminică a fost de 32,71%.