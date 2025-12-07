Alegeri București. Cine poate vota la alegerile pentru Primăria Capitalei / Ce s-a întâmplat în ultima vreme cu numărul cererilor pentru a primi buletin de București

Numărul celor care au solicitat în ultimele luni buletin de București, „nu iese din cifrele cu care suntem obișnuiți, ba a fost chiar un pic mai mic, cam 750 pe zi”, a răspuns la întrebarea HotNews șeful Direcției Generale de Evidența Persoanelor, Cătălin Giulescu.

Cetățenii care au domiciliul în București și au împlinit 18 ani pot vota unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință, după cum urmează:

în sectorul unde au domiciliul, dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței;

în sectorul (localitatea) de reședință;

pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 45 de zile înainte de data alegerilor (23 octombrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu 60 de zile înaintea datei alegerilor.

Alegătorii cu viză de flotant pot vota în localitatea de reședință doar dacă și-au stabilit reședința cu șase luni înaintea datei alegerilor.

În 2025, „nu a fost o creștere deosebită” a numărului de cereri pentru buletine în București

HotNews l-a întrebat pe directorul Direcției Generale de Evidența Persoanelor dacă a observat o creștere a numărului de cereri pentru buletinul de București în ultima perioadă.

„Nu numai în București, dar în nicio localitate, volumul de cereri pe acte de identitate nu a crescut. Anul ăsta nu iese în niciun caz din regimul celorlalți ani”, spune, pentru publicul HotNews, șeful Direcției Generale de Evidența Persoanelor, Cătălin Giulescu.

Media cererilor preluate zilnic de DGEP la nivel național, în luna august, a fost de 13.000. A scăzut, apoi, în luna septembrie la 8.000, iar spre jumătatea lunii octombrie a început să scadă numărul de cereri. La începutul lunii decembrie, aproximativ 7.000 de oameni și-au depus cereri pentru actul de identitate în toată țara, precizează Giulescu.

Cifrele mari din lunile de vară, spune șeful de la DGEP, se datorează și perioadei de vacanță, în care românii din diaspora vin în țară și își rezolvă situația documentelor.

„Nu a fost o creștere deosebită, cu siguranță nu”.

„Bucureștiul preia cam 8-10% din ceea ce preluăm la nivel național. Dar Bucureștiul nu depășește niciodată 900 de cereri pe zi. În ultima perioadă am fost la București la 750 de cereri pe zi la București”, a explicat el.