Alegeri București: Ciprian Ciucu, apel pentru bucureșteni, după ce a votat. „Din păcate, e un singur tur” / „Am votat pentru proiecte, nu certuri sterile”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică „pentru proiecte, pentru un Bucureşti dezvoltat”. El a făcut și un apel către bucureșteni să vină la vot, pentru că „acum nu mai plouă”.

„Am votat pentru proiecte, pentru un Bucureşti dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie”, a afirmat Ciprian Ciucu la ieşirea din secţia de votare unde şi-a exprimat opţiunea electorală, organizată la Şcoala nr. 279, potrivit Agerpres.

El a lansat un apel la bucureşteni să se prezinte la vot.

„Îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-şi exprime votul. Din păcate, este un singur tur”, a mai spus candidatul PNL. El a subliniat și că vremea s-a îndreptat. „Nu mai plouă, deci să vină la vot. Ieri era vremea urâtă. Este foarte important ca toți să vină să voteze”.

„De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi”

După ce și-a exprimat votul, Ciprian Ciucu a făcut și o promisiune: „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmiţare foarte mare a spectrului politic, cel puţin pentru primar, care are nevoie de legitimitate. Este foarte important ca fiecare să vină şi să voteze”, a subliniat Ciucu.

Candidatul PNL s-a declarat încrezător în şansa sa.

„Aştept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Am văzut că au fost în ultimul timp fel şi fel de manipulări, care s-au făcut prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător în şansa pe care o am pentru a câştiga aceste alegeri“, a spus Ciucu.

Zece reprezentanţi ai unor partide politice şi şapte independenţi, unul susţinut de o alianţă, au intrat în competiţia pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00, când sunt anunțate și primele exit-polluri.

