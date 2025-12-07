Alegeri București. Ciucu izbucnește după un episod straniu al lui Pieleanu, care a furnizat la Antena 3 o prezumtivă ordine a candidaților

Conform legii electorale, este interzis ca institutele care fac exit-poll la ieșirea de la urne să furnizeze date pe parcursul zilei. Duminică a avut loc în direct la Antena 3 un moment în care, deși n-a rostit nume, Marius Pieleanu, directorul Avangarde, a vorbit în clar despre ordinea candidaților. A fost imediat contrazis de cifrele propriului sondaj Avangarde – CURS, dar și de reacția lui Ciprian Ciucu: „Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!”.

Prezența este mai mică decât în 2024, dar 2024 a fost o excepție, cu 43% prezență. În 2016 prezența a fost de 33%, iar în 2020 de 36,7%. De aproape 30 de ani, mai exact din 1996, prezența la alegerile pentru Primăria București nu a depășit 50%. Datele în articol.

Marius Pieleanu a spus, duminică, imediat după prânz, intervievat la Antena 3: „Constatăm o luptă strânsă între candidații de dreapta pentru apropierea de primul loc”. „Apropierea” de primul loc însemna că pe primul loc e altceva, de stânga, dar HotNews nu va da întreaga declarație a lui Pieleanu, tocmai pentru că ea încalcă regulile alegerilor.

Comentariile Antenei 3 l-au contrazis

După scurtul interviu cu Pieleanu, din care se înțelegea o prezumtivă ordine a primilor cinci candidați, Antena 3 a dat legătura propriilor realizatori, care aveau invitați.

Cu foile în față, aceștia au comentat, mult mai puțin direct decât o făcuse Pieleanu, situația care se vedea în cifrele lor. Informațiile veneau din aceleași date exit-poll Avangarde – CURS. Dar era o cu totul altă situație decât fusese prezentată de șeful Avangarde.

Pieleanu, preluat de un partid și pe online

Informații din declarațiile lui Pieleanu au fost preluate de un partid care are candidatul în cursă și care era bine cotat în ce spusese sociologul.

Declarațiile lui Pieleanu au fost preluate, de asemenea, de o parte a media online.

Iritat, Ciprian Ciucu a reacționat pe Facebook, acuzând o manipulare. „Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit «pe surse» cifre false și ei știu asta”.

„Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniți la vot, votați pozitiv și rațional”, a mai spus Ciucu.

Și Ciucu a beneficiat la TV de un „moment publicitar”

Un alt moment neuzual a fost felul în care Antena 3 a relatat prezența lui Ciprian Ciucu la târgul de carte Gaudeamus. Minute în șir, el și-a exprimat opiniile, încurajat de reporteră, care, la un moment dat, i-a și șoptit una dintre opțiunile literare: „Creangă”. Apoi, reportera A3 l-a purtat pe candidatul PNL și în zona cărților pentru copiii, moment pentru un nou dialog de promovare a lui Ciucu.

Votul se încheie la ora 21.00 și Biroul Electoral Central a comunicat că nu se va prelungi procesul de vot după această oră.

Prezență mică, dar în nota prezențelor la alegerile locale în București

La ora 17, prezența la alegeri a fost de 24,6%, cu 2% mai puțin decât în 2024 la aceeași oră.

În 2000, în primul tur prezența în București a fost de 37,15%. Apoi, în turul 2, Traian Băsescu devenea primar, la o prezență de 41,5%.

În 2004, în turul 2 prezența a fost de 35% și a fost ales Traian Băsescu.

În 2008, în turul 2 prezența a fost de 33,7% și a fost ales Sorin Oprescu.

În 2012, prezența a fost de 45% și a câștigat Sorin Oprescu, suspendat apoi după ce a fost arestat pentru corupție.

În 2016, prezența a fost de 33% și a câștigat Gabriela Firea.

În 2020, prezența a fost de 36,7% și a câștigat Nicușor Dan.

În 2024, prezența a fost de 43% și a câștigat Nicușor Dan, care a demisionat, pentru a candida la prezidențiale.

De aproape 30 de ani, mai exact din 1996, prezența la alegerile pentru Primăria București nu a depășit 50%.

