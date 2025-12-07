Alegeri București – REPORTAJ. Atmosfera de la partide, văzută la fața locului. Un Bolojan prin miracol relaxat și „unde e doamna Anca?” 

E seară în București, la primele alegeri locale care au loc iarna. „Toată ziua am calculat prezența, dar să ținem cont și de faptul că în anterioarele alegeri, cele din iunie 2024, soarele apunea la 8 seara, iar acum la 4 și jumătate”, mărturisește un om din staff-ul unui mare partid, care are emoții pentru candidatul său.

PSD: Liderii au venit încă de la prânz, se gândesc dacă vor anunța ceva la 21 sau așteaptă numărarea voturilor, ca să nu pățească precum Marcel Ciolacu.

PNL: Martorii oculari au văzut un Bolojan relaxat.

AUR: „Eu sunt AUR” în căutarea lui „Eu sunt Anca”.

USR: Liniștea dinaintea liniștii?

Ana Ciceală: rezultate așteptate, alături de tinerii din staff, la Manasia Hub. N-ați auzit de Manasia Hub, nu?

PSD: Prudența providențială

În sediul din șoseaua Kiseleff, s-au strâns liderii PSD alături de candidatul Daniel Băluță. Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Victor Negrescu au ajuns lângă favoritul lor în prima parte a zilei.

Dacă la alte alegeri liderii făceau declarații atunci când ajungeau la partid, de cele mai multe ori după-amiaza, acum social-democrații au venit mult mai devreme și au stat în birourile de la etajul 1 al clădirii.

Sediul PSD din Kiseleff. Foto: Rebecca Popescu / Hotnews

Se discută intens, în culise, dacă vor exista la PSD tradiționalele declarații ale candidatului de la ora 21:00, când se închid urnele și vor fi prezentate rezultatele exit-poll-ului. Tradițională a rămas însă reținerea.

Și această reținere îi face să nu se plaseze într-o situație similară cu cea din 2024, când în primul tur al alegerilor prezidențiale Marcel Ciolacu și-a clamat victoria, deși, în final, a ratat finala prezidențială a scrutinului.

În curtea partidului nu a fost instalată obișnuita scenă de pe care, în ultimii ani, au fost rostite discursurile de la finalul votării și nici un ecran pe care de obicei sunt difuzate rezultatele preliminare prezentate în studiourile de televiziune.

Ultima dată când un candidat PSD a câștigat alegerile la București a fost în 2016, când Gabriela Firea s-a clasat pe primul loc cu 43%, în fața lui Nicușor Dan.

De altfel, PSD a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei de doar trei ori în ultimii 25 de ani – în 2008 când Sorin Oprescu a candidat independent, deși în realitate era susținut de PSD și PNL, în 2012 când Oprescu câștiga al doilea mandat și în 2016, când Firea a devenit primar general.

PNL: Sub umbra victorioasă a lui Băsescu și călcătura relaxată a lui Bolojan

E ciudat și cumva frustrant pentru liberali, pentru care PD-L a fost rival, dar adevărul e că acest sediu, unde liderii PNL vor fi prezenți la ora 21:00, este cel de unde Traian Băsescu a triumfat de două ori. Aici a devenit primar în anii 2000 și aici s-a bucurat după realegerea din 2004.

Sediul PNL București, fostul sediu de campanie al lui Traian Băsescu. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

La ora 16:00 candidatul PNL, Ciprian Ciucu, împreună cu premierul Ilie Bolojan și secretarul general al PNL, Dan Motreanu, au ajuns la sediul de campanie. Cu o atitudine relaxată, cei trei au salutat presa și ulterior au intrat într-o sală, probabil pentru a analiza cele mai recente cifre primite în legătură cu votul din București.

La sediul de campanie sunt și alți lideri sau apropiați ai PNL, cum ar fi Sebastian Burduja (fost candidat pentru primăria Capitalei în 2024), actualul primar general interimar Stelian Bujduveanu, dar și Vlad Gheorghe, care s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Înainte de a ajunge la sediul de campanie, Ciprian Ciucu și-a petrecut ziua între secțiile de vot și târgul de carte Gaudeamus 2025.

La ora 21:00, când votul pentru Primăria Capitalei se va încheia, Ciprian Ciucu va face cel mai probabil declarații, dacă relaxarea de acum se va transforma în estimarea de la exit-poll.

AUR: „Eu sunt AUR” în căutarea lui „Eu sunt Anca”

Anca Alexandrescu a fost susținută de AUR, dar a candidat sub sigla „Eu sunt Anca”, pe a doua față a buletinului de vot. Nu e un detaliu, e un raport de forțe.

Aici, la sediul AUR, nimeni nu ştie dacă, la ora 21:00, atunci când vor fi anunțate rezultatele exit-poll, candidata va fi aici și va da declarații.

Ei se bazează însă pe faptul că reportera Realitatea TV Alessia Păcuraru este la sediu şi transmite în direct de la fața locului. „Agitația de la secțiile de votare se mută uşor-uşor spre sediile partidelor”, transmitea ea, în direct, în jurul orei 17:30. Mai spunea că, la sediul AUR, sunt mai mulți lideri care fac o numărătoare paralelă.

Ofițerul de presă AUR spune însă că nu există nicio numărătoare paralelă.

Unicul membru AUR care transmite publicului mesaje e Mihai Enache, liderul filialei Bucureşti a partidului. El acuză fraude electorale şi vorbeşte despre mai multe acțiuni delegate pe care le-ar fi constatat pe raza județului Buzău.

Stafful are, în curtea interioară, un tratament civilizat după o campanie grea și sub o ploaie rece: sandwich-uri, cozonac, covrigei, biscuiți sărați de tip Salatini, ceai, apă şi chiar vin fiert. Există chiar și un încălzitor, precum cele care se găsesc iarna la terase.

Plecarea temporară a reporteriței Realitatea TV creează ocazia pentru noi scenarii: „doamna Anca” va fi în studio, va vorbi din stradă, nu va vorbi deloc. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla pe scena amplasată în curtea partidului, făra însemnele formațiunii.

Pe scena pe care ar putea urca Anca Alexandrescu și George Simion nu există niciun însemn al partidului AUR. Foto: HotNews / Laurențiu Ungureanu

„Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București”, a spus Anca Alexandrescu, la ieșirea de la urne, în această dimineață. Partidul AUR nu a anunțat unde va vota ea, astfel că declarațiile au fost transmise în direct doar de Realitatea TV.

USR: liniștea dinaintea liniștii?

În 2019, când era o stea strălucitoare care provoca sistemul clasic de partide din România, USR a adunat 22,36% din voturi la alegerile europarlamentare.

Acum e liniște.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a ajuns la sediul de pe Kiseleff al partidului în jurul orei 16:00.

„Cum e aici?”, întreabă cineva la intrarea în sediu. „Liniște”, răspund împreună mai mulți jurnaliști prezenți.

Ulterior, Drulă a plecat pentru o întâlnire cu voluntarii din campanie. Este așteptat să revină la ora 21:00, atunci când va face și primele declarații după rezultatele exit-poll.

Totuși, „dacă celelalte partide nu ies la 21:00, ne vom adapta și noi”, a transmis persoana responsabilă de comunicare a USR.

De la ora 20:00 vor apărea mai mulți lideri ai partidului – precum președintele USR Dominic Fritz și ministra Mediului, Diana Buzoianu.

La ieșirea din cabina de vot, Cătălin Drulă s-a declarat „plin de optimism” și încrezător în rezultatele alegerilor.

„Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe drumul construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie. Să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste”, a transmis candidatul USR la alegerile pentru București, în această dimineață. Deocamdată însă, e liniște și lipsa de mobilizare a șefilor, absenți deocamdată, arată altfel decât atmosfera de acum 5-6 ani, când steaua „tinerilor furioși” urca promițător.

Ana Ciceală: pe terasa Manasia Hub, în așteptarea viitorului

Considerată surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei, candidata SENS, Ana Ciceala, a ales ca sediu de campanie Manasia Hub, cunoscut ca un centru cultural alternativ, foarte popular printre tinerii din București.

E o cameră foarte mică, la etajul clădirii din centrul Capitalei, care a fost, până acum mulți ani, sediul unei secții de Poliție.

La intrarea în clădire, doar un banner pe care scrie „Viața are SENS” te duce cu gândul la sediul de campanie al unui partid.

În fața sediului de campanie al Anei Ciceală. Foto: Alina Neagu / Hotnews

Ana Ciceală este așteptată duminică seară, către ora 20:00, la sediul de campanie. De aici, candidata SENS, colegii, voluntarii și susținătorii săi vor pleca spre intrarea în Parcul Cișmigiu din dreptul Primăriei Capitalei.

În timpul zilei, pe terasa barului de la Manasia Hub au fost prezenți câțiva colegi, voluntari și susținători ai lui Ciceală, toți foarte tineri.

Lângă sediul de campaniei al Anei Ciceală, voluntarii de campanie stau la terasa din apropiere. Foto: Alina Neagu / Hotnews

Într-o atmosferă foarte relaxată, aceștia erau nerăbdători să vadă, la închiderea urnelor, scorul lui Ciceală. În echipa candidatei SENS, miza nu este câștigarea Primăriei, ci conturarea unui viitor, care începe cu numărarea voturilor în această noapte rece.