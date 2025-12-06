Alegeri București: Găsește secția la care votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei 

Secție de vot pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, duminică 18 mai 2025, Timișoara. Inquam Photos / Virgil Simonescu

Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a vota noul primar general al Capitalei, care va avea un mandat de aproximativ doi ani și jumătate. Secțiile de vot vor fi deschise duminică, de la ora 7:00 la ora 21:00.

Pentru alegerile locale, cetățenii pot vota la secția arondată conform domiciliului sau reședinței lor. Votul în străinătate nu este permis pentru aceste alegeri.

Pentru a putea vota la adresa de reședință, alegătorii trebuiau să obțină dovada reședinței cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor (până la 8 octombrie).

Unde pot vota bucureștenii la alegerile locale 2025

Poți afla care este secția ta de votare pe registrulelectoral.ro, după ce completezi formularul cu CNP și numele de familie.

Ulterior, vei fi direcționat către pagina unde îți va fi indicată secția arondată.

Site-ul culege date pentru geolocalizare astfel încât să poată realiza drumul către secție.

Cine poate vota

Cetățenii care au împlinit 18 ani pot vota unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință, dacă este cazul:

în sectorul unde au domiciliul (adresa din cartea de identitate/buletin) dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței

în sectorul (localitatea) de reședință (unde au viza de flotant)

pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 45 de zile înainte de data alegerilor (23 octombrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu 60 de zile înaintea datei alegerilor – adică până cel târziu pe 8 octombrie.

Pe listele suplimentare, alegătorii cu viză de flotant care nu au depus cererea de înscriere în Registrul Electoral cu adresa de reședință pot vota în localitatea de reședință pe liste suplimentare sau în localitatea de domiciliu, pe liste permanente.

Ei pot vota în localitatea de reședință doar dacă și-au stabilit reședința cu șase luni înaintea datei alegerilor.