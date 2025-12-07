Alegeri București: Tăriceanu trece peste orice rivalitate politică. Ce a spus despre Oradea lui Bolojan

Aflat de mulți ani de zile în opoziție cu toată conducerea PNL, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu afirmă că miza alegerilor de astăzi din București este dacă acesta va urma calea orașelor care se dezvoltă bine în România și aici a dat exemplele Oradea și Craiova.

„Bucureștiul s-a dezvoltat, dar acum discutăm despre organizarea orașului sau dacă va continua să o facă de la sine, ca până acum”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, intervievat la Antena 3.

Fostul premier a povestit că în ultimele luni a fost în două orașe, care l-au impresionat. ”Am fost în Oradea, un oraș renăscut”, a spus Călin Popescu Tăriceanu. El a dat și exemplul Craiovei, despre care a spus că e mult schimbată în bine, față de acum 10-15 ani.

Prin contrast cu aceste orașe care se vede că au fost bine conduse, a spus Tăriceanu, Bucureștiul s-a dezvoltat de la sine, prin puterea sa economică și mai puțin prin măsuri centralizate.

El a spus că „este prudent” în ceea ce înseamnă alegerile din București, alegeri care, o spun din ce în ce mai multe voci, vor fi decise de prezență. Tăriceanu a mai adăugat că „întotdeauna alegerile locale din București au avut o componentă politică importantă” și că au reflectat opțiunile politice ale României, nu doar ale Capitalei.