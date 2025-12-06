Alegeri București. Tudor Chirilă: „Nu m-am hotărat cu cine votez, înca mă gândesc, dar uite ce-am făcut și vă sfătuiesc să faceți”

Actorul Tudor Chirilă spune că nu luat încă decizia finală în ce privește candidatul pe care-l va vota duminică, dar s-a folosit de Inteligența Artificială în analiza programelor candidaților pentru a obține răspunsuri care să-l ajute să se hotărască. Chirilă crede că procedeul îi poate ajuta și pe alți bucureșteni încă nehotărâți în ce privește votul lor pentru Primăria Capitalei.

„Dacă am fi avut alegeri în două tururi aș fi luat în calcul să votez cu Ana Ciceală. Eu fac parte din generația care a votat mereu răul cel mai mic. Atenție, nu spun că Ciceală e un „rău”. Din contră. Dar noi am dat mereu votul împotrivă pentru că alegeam între „rele”. Așa că îi înțeleg foarte bine pe tinerii care nu se gândesc la răul cel mai mare și la votul util. Între 18 și 25 de ani trebuie să fii idealist”, își începe postarea Tudor Chirilă postarea pe Facebook.

„Cine stă acasă probabil e mulțumit cu orice rezultat”

Pe de altă parte, alegerile într-un singur tur îl fac pe actor să invoce votul util în definirea opțiunii sale finale, iar pentru stabilirea acestei opțiuni a recurs la Inteligența Artificială.

„Nu m-am hotărât cu cine votez, încă mă gândesc la asta, dar uite ce am făcut și ce vă sfătuiesc să faceți, nu durează mult : am luat programele primilor cinci candidați, le-am introdus în Chat Gpt și Gemini, mi-am făcut profilul de alegător – ce contează pentru mine în orașul ăsta, am împărțit în procente de importanță experiența administrativă versus integritate și alte valori, am introdus segmentarea demografică de la alegerile din 2020, adică cine a ieșit la vot, ce categorii de vârstă și am obținut niște răspunsuri. Apoi am mai formulat niște întrebări, am mai definit niște variabile și încerc să mă decid. Și cred că fiecare om care gândește și altfel decât în termeni exclusiv emoționali trebuie să facă asta. Pentru că sunt destul de mulți nehotărâți ca mine”, a scris Tudor Chirilă.

Cu toate că nu a luat decizia finală, actorul le cere bucureștenilor să iasă la vot, chiar dacă alegerile într-un singur tur fac ca „un vot ideal” să nu poată fi exercitat de toți alegătorii.

„Ieșiți la vot. Bucureștiul va avea primarul pe care locuitorii lui și-l doresc cel mai mult. Cine stă acasă probabil că e mulțumit cu orice rezultat. Într-un final vorbim de faptul că oricine iese primar nu exprimă cu adevărat preferințele bucureștenilor. Pentru că votul moral sau ideal nu se poate acorda decât într-un scrutin cu două tururi. Si, paradoxal ăsta e motivul pentru care ar trebui ieșit la vot. Și poate că după alegeri nu mai lăsăm aberația asta cu un singur tur să ne prindă și în 2028”, crede Chirilă.

Deocamdată, actorul a eliminat două dintre opțiunile posibile: Daniel Băluță, pentru că nu va vota niciodată PSD, și Anca Alexandrescu pe care o consideră o reprezentantă a PSD-ului „de rit vechi”.

„De un singur lucru sunt absolut sigur: cultura va fi pe ultimul loc pentru oricare dintre candidații la primărie. În ceea ce privește teatrele, sunt sceptic că vom avea un concurs în instituțiile de spectacole mai devreme de un an de zile. Mai bine să mă înșel”, a conchis Tudor Chirilă.

Sondaj AtlasIntel: Cursă foarte strânsă între primii trei candidați

Vineri, HotNews a primit cel de-al treilea și ultimul sondaj pe care compania AtlasIntel l-a făcut în această campanie. Realizat în perioada 1-5 decembrie, sondajul o arată pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 0,1% în fața lui Daniel Băluță, ceea ce semnifică practic egalitate. Iar Ciprian Ciucu îi urmează la mai puțin de 4%, menținând cursa extrem de strânsă.

Al treilea sondaj AtlasIntel o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%.

Practic, pozițiile celor doi s-au inversat față de al doilea sondaj AtlasIntel, din 1 decembrie, când Băluță conducea cu 0,1%, aceeași distanță infimă.

Pe locul 3 vine Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL, cu 20,2%, la sub 4% de cei doi. Asta înseamnă că, potrivit margii de eroare a sondajului, între primii trei distanța este „prea apropiată pentru a declara un favorit”, folosind o expresie din alegerile SUA. Ciucu e în ușoară scădere, de la 21,7% la 20,2%.

Candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu 15,3%. Drulă a rămas constant, anteriorul sondaj arătându-l la 15,5%. Pe 5 vine Anca Ciceală, reprezentanta partidului progresist de stânga SENS, care a crescut la 10%, de la 8,4% în anteriorul sondaj.