Alegeri în București. S-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor. Cine sunt cei 17 candidaţi admişi de BEM

17 persoane au fost validate de Biroul Electoral Municipal să candideze pentru funcția de primar general al Capitalei, luni, în ultima zi de înscrieri. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat.

Luni s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru alegerile la Primăria București, care vor avea loc pe 7 decembrie, transmite Agerpres.

Potrivit site-ului BEM, vor intra în cursa electorală următorii candidaţi:

Cătălin Drulă (USR)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Alexandrescu (Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”)

George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluţă (PSD)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

Vlad Gheorghe (independent)

Eugen Orlando Teodorovici (independent)

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

Gheorghe Neţoiu (independent)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

Angela Negrotă (independent)

Dănuţ Angelo Trifu (independent)

BEM a amânat luni pronunţarea asupra candidaturii lui Dan Cristian Popescu (independent). Totodată, BEM a respins candidaturile independente depuse de Maria Marcu şi Dumitrică Stan. Dosarele acestora au fost incomplete şi nu au avut liste de susţinători.

Un sondaj realizat de AtlasIntel, ale cărui rezultate au fost publicate de HotNews luni, sugerează o cursă extrem de strânsă, cu o diferență în marja de eroare între primii patru candidați, iar cel care deschide clasamentul este primarul PNL de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu. Pe 2 este Daniel Băluță, pe 3 vine Cătălin Drulă și pe 4 Anca Alexandrescu.

Hotărârile BEM pot fi contestate de cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Acestea rămân definitive pe data de 23 noiembrie.