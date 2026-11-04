Alegeri în SUA. Prima femeie de culoare care a fost aleasă vreodată guvernator în America a câștigat un stat din sud: Georgia. O altă surpriză uriașă e pe cale să se producă tot în sud

Într-o noapte dominată de la început de democrați, s-au înregistrat câteva momente istorice. Democrata de culoare Keisha Lance Bottoms a câștigat detașat în Georgia.

Georgia este unul dintre cele mai mari state americane, plasat pe locul 8 atât ca populație, cât și ca economie. De 24 de ani, Georgia a avut doar guvernatori republicani. Donald Trump a câștigat statul în 2016 și 2024, dar l-a pierdut în 2020.

Georgia a devenit, la alegerile de marți, locul de derulare a unui moment istoric. În toată istoria sa, SUA nu a avut, până acum, nici o guvernatoare de culoare. Dar Keisha Lance Bottoms a reușit această premieră, să devină prima femeie de culoare care să conducă un stat american.

Înfrîngerea zdrobitoare a republicanilor, care se profilează pe măsură ce trec orele, se vede poate mai bine ca oriunde în sud. Sudul a fost, prin definiție, în ultimele decenii, teritoriul politic al democraților.

Acum însă, chiar și în Carolina de Sud, un stat „garantat” teoretic pentru republicani, democrata Annie Andrews, medic pediatru, conduce cursa pentru Senat, când s-a ajuns la peste 80% din voturi numărate. Ea are 852.432 de voturi, față de 774.250 de voturi ale candidatei republicane Darline Graham.

O victorie a democraților în Carolina de Sud ar împuțina șansa republicanilor să păstreze Senatul. La 4:30 ora României, ei aproape că au pierdut deja Camera.

Alegerile sunt încă în derulare. Nimic nu e jucat încă. Dar „noul sud” al SUA arată altfel decât a sperat Donald Trump.