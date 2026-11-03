Alegeri SUA: În curând, primele estimări ale rezultatelor. Două mișcări surpriză făcute de Trump chiar în ziua scrutinului

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Americanii s-au prezentat marți la urne la alegerile cruciale de la jumătatea mandatului, care vor da un verdict după doi ani din cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Sondajele și analiștii independenți estimează că democrații au șanse să preia majoritatea în Camera Reprezentanților de la republicani, în timp ce controlul asupra Senatului rămâne incert.

Lupta pentru Senat se va tranșa în aproximativ zece curse strânse la nivel de stat, majoritatea în bastioanele republicane.

Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților SUA sunt reînnoite la acest scrutin, precum și 35 din cele 100 de locuri din Senat, deși majoritatea competițiilor nu sunt considerate competitive.

Democrații trebuie să smulgă republicanilor cel puțin trei locuri în Camera Reprezentanților și patru locuri în Senat pentru a obține majoritatea în fiecare cameră.

Rata de aprobare a lui Trump, la un minim istoric

Tendința alegerilor de la jumătatea mandatului (Midterms) favorizează opoziția.

Partidul președintelui în exercițiu a pierdut teren în Congres în toate alegerile de la jumătatea mandatului de după cel de-al Doilea Război Mondial, cu excepția a două.

Rata de aprobare a lui Trump este aproape de minimele istorice, afectată de nemulțumirea alegătorilor față de economie și inflație în general și de prețul carburanților în special, pe fondul războiului cu Iranul, deloc popular printre americani.

Alegerile din acest an reprezintă cel puțin parțial un referendum privind politicile lui Trump. Președintele însuși le-a spus în repetate rânduri susținătorilor săi să „se prefacă” că el este pe buletinul de vot, un mesaj pe care liderii democrați l-au preluat cu bucurie.

Trump a prezentat marți dimineață, într-un interviu televizat, ceea ce el a numit realizările sale și și-a exprimat optimismul față de colegii republicani.

Trump promite sistarea finanțării pentru Israel

În declarații care păreau menite să influențeze alegătorii nemulțumiți de sprijinul acordat de SUA Israelului, Trump a afirmat că intenționează să oprească finanțarea anuală promisă de 3,8 miliarde de dolari pentru Israel după sfârșitul acestui an, dar nu era clar cum ar urma să facă acest lucru, având în vedere o lege din 2020 care impune nivelurile de finanțare.

Alianța strânsă dintre SUA și Israel a constituit un subiect de interes deosebit în Michigan, unde democratul progresist Abdul El-Sayed desfășoară o campanie pentru un loc în Senat, urmărită cu mare atenție.

Președintele a încercat să-și mobilizeze baza electorală prin organizarea a numeroase mitinguri electorale de la începutul lunii octombrie, majoritatea în statele pe care le-a câștigat cu ușurință în 2024.

De asemenea, el a oferit un stimulent inedit: un cec de 5.000 de dolari pentru fiecare adult din SUA, în cazul în care republicanii își vor păstra controlul asupra Congresului, care ar trebui să aprobe această plată.

Prețurile, problema americanilor

Conduși de Trump, republicanii i-au prezentat pe candidații democrați ca fiind radicali, antiamericani și chiar comuniști.

Sondajele de opinie arată însă că alegătorii sunt preocupați în primul rând de prețuri și dezaprobă modul în care Trump a gestionat această problemă.

Taxele sale vamale, multe dintre ele fiind declarate ilegale de instanțe, precum și decizia sa de a ataca Iranul în februarie au dus la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Probleme cu mașinile de vot

Au fost semnalate probleme cu mașinile de vot în diverse părți ale țării, inclusiv în comitate din Georgia, Iowa, New York, Carolina de Nord, Oklahoma și Wisconsin, ceea ce ar putea provoca întârzieri locale în procesul de votare și de numărare a buletinelor.

Defecțiunile izolate ale mașinilor de vot nu sunt neobișnuite în alegerile din SUA, dar experții electorali afirmă că sistemele de rezervă și alte măsuri de siguranță fac ca acestea să afecteze rareori rezultatele.

Trump a trimis observatori electorali

Observatorii juridici și democrații au avertizat că Trump, care susține de mult timp în mod fals că alegerile din SUA sunt fraudate, ar putea încerca să conteste rezultatele de marți, dacă republicanii pierd.

Departamentul de Justiție al SUA a declarat marți că trimite 1.000 de observatori electorali în toate cele 50 de state, în cadrul a ceea ce a numit cea mai mare acțiune de monitorizare a zilei alegerilor din istorie.

Democrații au criticat planul, considerându-l o potențială intimidare a alegătorilor. Conform unei analize Reuters, în aproximativ două treimi din jurisdicțiile enumerate de departament, alegătorii au susținut-o pe democrata Kamala Harris în detrimentul lui Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Curse cruciale

Democrații au o marjă de eroare foarte mică. Partidul trebuie să-și apere toate locurile actuale și, în același timp, să câștige cel puțin două state care au votat pentru Trump cu o marjă de două cifre în urmă cu doi ani: Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, Carolina de Sud și Texas.

Sondajele de opinie arată că democrații fie conduc la limită, fie se află la o distanță mică de victorie în toate aceste state.

Competiția pentru Senat din Michigan dintre El-Sayed și Rogers reprezintă un test important care va stabili dacă atacurile republicanilor bazate pe criterii identitare – El-Sayed ar fi primul senator musulman al țării – se dovedesc eficiente într-un stat decisiv.

O victorie a lui El-Sayed, care s-a confruntat cu cheltuieli de milioane de dolari din partea grupurilor legate de Israel și susține politici precum asistența medicală universală, ar fi, de asemenea, percepută ca un impuls pentru aripa stângă a Partidului Democrat în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

Cursa pentru Senat din Alaska a fost aruncată în haos după ce „New York Times” a relatat că echipa de campanie a candidatei democrate Mary Peltola a contribuit la recrutarea unui al treilea candidat care are același nume și prenume ca adversarul ei republican, Dan Sullivan.

Peltola a negat orice implicare. Departamentul de Justiție al lui Trump a demarat o anchetă penală cu privire la aceste acuzații și a intentat un proces pentru a bloca certificarea rezultatelor alegerilor, deși un judecător a respins această acțiune.

Pe lângă acțiunile întreprinse în Alaska, Departamentul de Justiție al lui Trump a intentat un proces în California pentru a bloca buletinele de vot pe care le consideră nevalide, o abatere de la practica de zeci de ani menită să protejeze alegerile de interferențe politice.

Curtea Supremă a SUA a respins rapid cererea administrației de emitere a unei ordonanțe de urgență în acest caz.

În Texas, candidatul democrat la Senat, James Talarico, are o șansă importantă la câștigarea celui mai mare stat favorabil republicanilor, după decenii de dezamăgiri.

Adversarul său, afectat de scandaluri, procurorul general republican Ken Paxton, a beneficiat de sute de milioane donate de către cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care a cheltuit sume uriașe pentru a-i susține pe republicani.

Există 47 de curse pentru Camera Reprezentanților din SUA considerate în general competitive, potrivit unei analize Reuters a principalilor analiști electorali.

Dacă toate celelalte competiții se vor desfășura conform previziunilor, democrații ar trebui să câștige doar 13 dintre aceste curse pentru a-și asigura majoritatea.