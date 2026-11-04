Cine este Jon Ossoff, steaua în ascensiune a Partidului Democrat, care a adus o victorie majoră într-un stat-cheie

Jon Ossoff, steaua în ascensiune a Partidului Democrat, a fost reales senator în statul Georgia, din sud-estul SUA, potrivit estimărilor presei americane. Considerat un potenţial candidat democrat la alegerile prezidenţiale din 2028, senatorul în exerciţiu s-a impus în faţa republicanului Mike Collins, arată proiecțiile posturilor de televiziune NBC şi CBS.

De asemenea, democrata Jasmine Clark a câştigat în cel de-al 13-lea district electoral din Georgia la Camera Reprezentanţilor, conform The Associated Press.

Senatorul din Georgia Jon Ossoff îşi apără astfel un loc crucial al democraţilor, pe care republicanii îl consideraseră cândva o ocazie de a-l câştiga pentru ei. Victoria lui Ossoff într-un stat în care preşedintele Donald Trump a câştigat acum doi ani va alimenta, aproape cu siguranţă, speculaţiile privind viitorul politic al democratului. El este primul senator democrat ales pentru un al doilea mandat complet în Georgia din 1990 încoace, scrie și CNN.

Ossoff l-a învins pe reprezentantul Mike Collins, un republican extrem de conservator care a obţinut sprijinul lui Trump în ultimele zile ale alegerilor primare din Partidul Republican, în faţa lui Derek Dooley, un fost antrenor de fotbal american universitar. Dooley a beneficiat de sprijinul popularului guvernator ieşit din funcţie, Brian Kemp, ale cărui conflicte cu Trump de-a lungul anilor au divizat Partidul Republican.

Georgia este un stat-cheie, iar rezultatele de aici sugerează o posibilă tendință generală.

Campania lui Collins a fost afectată de o anchetă a Comisiei de etică a Camerei Reprezentanţilor privind cheltuielile sale şi de dezvăluirile conform cărora ginerele său este un naţionalist pro-supremaţia albă şi un influencer pe reţelele sociale care a distribuit online materiale antisemite şi imagini naziste. Ossoff a exploatat în mod regulat aceste controverse în reclamele de campanie, în apariţiile publice şi în cele două dezbateri directe dintre cei doi, notează News.ro.

Ossoff l-a asociat pe Collins cu creşterea preţurilor la alimente şi benzină, cu războiul comercial al lui Trump şi cu războiul din ce în ce mai nepopular cu Iranul. Discursurile sale electorale au evidenţiat în mod regulat conflictele de interese şi îmbogăţirea personală care, potrivit lui, decurg din preluarea puterii la Washington de către Trump.

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Cine este Jon Ossoff

Ossoff, care are doar 39 de ani, s-a impus ca una dintre stelele în ascensiune ale Partidului Democrat.

El și-a construit o prezenţă online formidabilă, consolidată de videoclipuri bine realizate şi editate cu precizie, în care îl critică pe Trump şi care sunt publicate regulat de echipa sa, iar în timpul campaniei electorale a umplut frecvent sălile de evenimente cu susţinători, arată CNN.

Succesul său electoral în sudul profund al ţării, priceperea în domeniul digital şi aspectul său tânăr au dat naştere la speculaţii că ar putea candida la preşedinţie încă din 2028.

Cu toate acestea, într-o dezbatere din Senat de luna trecută, Ossoff a promis că îşi va îndeplini mandatul complet de şase ani dacă va fi reales.

„Nu am absolut niciun interes să candidez la preşedinţie”, a spus el. „Nu candidez la preşedinţie”, a asigurat democratul.