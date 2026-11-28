Spaniolii votează duminică, 29 noiembrie, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate convocate de premierul Pedro Sanchez pe fondul mai multor crize publice. Sondajele dau favorită pentru formarea viitorului executiv o coaliție între conservatori și extrema-dreaptă.

Două evenimente majore marchează cursa electorală: protestele împotriva crizei locuințelor și un accident feroviar cu zeci de morți. Evacuarea în septembrie a unei femei în vârstă de 87 de ani din locuința sa închiriată, în care a stat 70 de ani, a determinat zeci de mii de oameni din întreaga țară să iasă în stradă. Ei au denunțat criza locuințelor care persistă în toată Spania. 69 de persoane au murit și peste 200 au fost rănite într-un accident feroviar pe 28 octombrie în provincia Toledo. Pe 18 ianuarie, un alt accident feroviar în Cordoba a ucis 46 de persoane și a rănit 292.

609.270 de români locuiau în Spania, potrivit datelor Institutului Național de Statistică spaniol din 1 ianuarie 2025, citate de Ministerul român de Externe.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier PULSE de către Sebastian Pricop, cu sprijinul publicației spaniole El Confidencial.

Decizia premierului Pedro Sanchez de a convoca alegeri parlamentare anticipate a fost văzută drept un pariu.

Alegerile la termen trebuiau să aibă loc în vara lui 2027, însă Sanchez a decis să riște și să convoace alegeri parlamentare. A făcut la fel și în 2023, când pariul său s-a dovedit a fi câștigător. Deși socialiștii au fost pe locul 2, Sanchez a format o coaliție de guvernare după ce a făcut concesii unor partide naționaliste catalane.

Acum, este un mare semn de întrebare dacă Sanchez va reuși să câștige și acest pariu.

Alegerile anticipate din acest an vin după ani în care guvernul nu a reușit adoptarea unui buget și nici reforme majore din cauza fragmentării din Parlament.

Criza migranților de la Ceuta și o serie de cazuri de corupție în rândul apropiaților lui Sanchez au marcat, de asemenea, ultimele luni de guvernare socialistă.

Ce arată sondajele de opinie

Luni a fost ultima zi în care legea spaniolă permitea publicarea de sondaje. Toate cele 5 studii publicate au arătat că Partidul Popular (PP), de centru dreapta, și Vox, de extremă-dreapta, vor depăși, împreună, pragul majorității absolute.

Partidul premierului socialist Pedro Sánchez reduce diferența față de conservatorii lui Alberto Núñez Feijóo, iar formațiunea de extremă-dreapta condusă de Santiago Abascal pierde o parte din avansul afișat în primele săptămâni de campanie.

Cu toate acestea, nicio estimare nu plasează totalul cumulat al celor două partide sub 176 de mandate.

Sondajele realizate de Sigma Dos pentru El Mundo, IMOP pentru El Confidencial, NC Report pentru La Razón, SocioMétrica pentru El Español și DYM pentru 20minutos anticipează majorități cuprinse între 190 și 203 mandate, conform estimărilor și intervalelor prezentate de fiecare dintre acestea.

Marja peste majoritatea absolută variază între 14 și 27 de mandate.

Cine sunt principalii candidați

PP, PSOE și Vox merg cu aceiași lideri ca la alegerile din 2023: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez și Santiago Abascal.

Feijóo își propune să depășească actualul număr de 137 de mandate pentru a ajunge la Palatul Moncloa (reședința prim-ministrului) și nu a exclus formarea unei coaliții cu extrema-dreaptă. Deși respinge impunerea unui „cordon sanitar” în jurul formațiunii Vox, el afirmă că nu va menține un „cordon ombilical” cu partidul lui Abascal.

Alberto Núñez Feijóo, liderul PP. Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alberto Núñez Feijóo a fost întrebat direct, într-un interviu acordat luni la televiziunea spaniolă Antena3, dacă va guverna împreună cu Vox, opțiune care, potrivit sondajelor de opinie, ar fi necesară pentru formarea unui guvern. Deși nu a oferit un răspuns explicit, el a dat de înțeles că ar putea fi singura posibilitate.

„Vreau să fac un pact cu cetățenii la urne, dar nu sunt naiv. Am spus că nu voi face o înțelegere cu Sánchez. Nu voi face un pact cu un politician care, în opinia mea, este amoral”, a spus liderul conservator.

Feijoo, la a doua tentativă de a ajunge premier

Feijoo și PP au fost primii în alegerile din 2023, dar nu au reușit să formeze o coaliție de guvernare. În alegerile din acest an, conservatorii propun un program axat pe reduceri de taxe și pe stimularea mediului de afaceri.

Printre angajamentele lui Feijoo se numără o vizită imediată în Ceuta, după învestirea sa, precum și un plan de sprijin pentru acest oraș autonom, ca urmare a crizei migrației din luna iulie.

Mai exact, la sfârșitul lunii iulie, între 70.000 și 80.000 de migranți au intrat din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, pe jos sau înot, într-unul dintre cele mai mari afluxuri de acest tip din istoria recentă a Europei, soldat cu zeci de morți și dispăruți.

Cei mai mulți dintre ei au fost întorși în enclavă, fără să ajungă în Spania continentală.

Sanchez speră la un nou mandat

Sánchez pune accent pe indicatorii macroeconomici, invocând creșterea PIB-ului drept principal argument în favoarea guvernării sale. Pentru alegerile din 29 noiembrie, premierul propune un fel de referendum între două modele: continuarea guvernării sale progresiste sau temerile legate de prezența unui partid de extremă-dreapta în guvern.

Pedro Sánchez. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În cei opt ani și jumătate de când se află la putere, Pedro Sánchez a adoptat o serie de poziții care au fost adesea divergente față de direcția politică dominantă în Europa. Printre acestea se numără o abordare mai deschisă a migrației, susținerea sa vocală pentru Gaza, apelurile sale pentru o mai mare autonomie strategică europeană față de Statele Unite, precum și accentul pus pe combaterea schimbărilor climatice.

Familia sa, în centrul unor scandaluri de corupție

În 2018, a ajuns la putere în urma unei moțiuni de cenzură depusă împotriva șefului guvernului de la acea vreme, Mariano Rajoy (PP), care se afla în centrul unui scandal de corupție. Odată instalat în funcție, Pedro Sánchez a majorat salariul minim, pensiile și subvențiile pentru energie.

Venit la putere în urma acuzațiilor de corupție la adresa lui Rajoy, Sanchez a fost, la rândul său, implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani. Premierul spaniol nu este investigat direct, însă membri ai familiei sale au intrat în atenția justiției. Soția sa, Begoña Gómez, este anchetată din 2024 în mai multe dosare legate de activitățile sale profesionale și de afaceri.

În plus, fratele premierului, muzicianul David Sánchez, este judecat într-un dosar de trafic de influență privind numirea sa într-o funcție culturală locală în 2017. Pedro Sánchez a susținut că dosarele care îi vizează familia sunt motivate politic și le-a descris drept „o farsă obscenă”.

Extrema-dreapta vrea la putere

Santiago Abascal se află în fruntea Vox din 2014 și a crescut puternic formațiunea de extremă-dreapta dintr-o țară care încă își amintește de traumele din timpul dictaturii lui Franco (1939 – 1975).

Santiago Abascal, liderul Vox. Foto: JoaquíN Corchero / Zuma Press / Profimedia

Deși toate scenariile indică necesitatea unei colaborări PP- Vox, Abascal refuză să ia în considerare posibilitatea de a deveni vicepreședinte al Guvernului și subliniază că Partidul Popular (PP) a comis deja greșeala de a se considera victorios în 2023.

„PP face apel la votul strategic, dar dacă ceva garantează alternativa, este creșterea Vox ”, a spus el, într-un interviu acordat pentru El Confidencial.

Abascal spune că alegerile nu sunt deja jucate și acuză guvernul Sanchez că este dispus să comită fraude electorale. În campanie, a cerut un audit al conturilor publice, precum și depunerea tuturor eforturilor pentru ca Pedro Sánchez să fie tras la răspundere în fața justiției.

De asemenea, îl avertizează pe Feijóo să nu cedeze tentației de a încheia un pact cu „rămășițele Partidului Socialist (PSOE)”, după o presupusă înlăturare a lui Sanchez, care să lase Vox în opoziție.

El militează pentru deportarea imigranților care beneficiază de ajutoare sociale.

În fața acuzațiilor de extremism, Abascal refuză să plaseze Vox pe compasul politic. „Nu știu dacă ceea ce susțin este foarte conservator, foarte liberal sau dacă unii ar putea considera că este social-democrat. Pur și simplu nu-mi pasă deloc”, a spus el, pentru El Confidencial.

Alianța de stânga care cere o revoluție în domeniul locuințelor

O schimbare majoră față de precedentele alegeri este apariția „Frontului Amplu”, o coaliție formată din partidele de stânga Sumar, Más Madrid, Stânga Unită și Catalunya en Comú Coaliția propune ca variantă de premier pe Ada Colau, fost primar al Barcelonei.

Ada Colau. Foto: Europa Press Canarias / Zuma Press / Profimedia

Coaliția susține o platformă axată pe controlul chiriilor și salvgardarea serviciilor publice. Cu Colau în frunte, alianța de stânga caută să se regrupeze și să-și stabilească propria identitate distinctă, în contrast cu socialiștii.

„Nu ne interesează micile schimbări”, a spus Ada Colau într-un interviu pentru The Guardian. „Vrem să reformăm întregul sector al chiriilor.”

„Când Maricarmen, o femeie de 87 de ani care plătise chirie toată viața, a fost evacuată din lăcomie pură, asta a aprins fitilul”, a spus Colau, care a intrat în politica națională în urmă cu trei ani, după ce nu a câștigat al treilea mandat ca primar al Barcelonei.

Alianța „Frontul Amplu” a fost înființată în februarie pentru a uni partidele din stânga PSOE și a numit-o pe Colau drept candidat la funcția de prim-ministru pe 12 octombrie. „Când am văzut câți oameni ieșeau în stradă, am fost de acord să fiu candidat”, a spus ea. „M-am gândit că dacă pot fi util acum, trebuie să mă implic 100%.”

Sondajele sugerează că o coaliție largă de stânga care să cuprindă PSOE și toate partidele mai mici din stânga acestuia nu va obține suficiente voturi pentru a-și asigura o majoritate parlamentară. Cu toate acestea, Colau a subliniat că la alegerile generale din 2023 s-a prezis că dreapta și extrema-dreaptă vor câștiga, dar în cele din urmă PSOE a format viitorul guvern cu celelalte formațiuni mici din Parlament.

„În acest moment suntem la aproximativ 8% și obiectivul nostru este 10%. Credem că oamenii vor să voteze nu doar pentru a ține departe extrema-dreaptă, ci vor să voteze pentru progresul social”, afirmă Colau pentru The Guardian.

Episodul care a dus la declanșarea alegerilor anticipate

Maria del Carmen Abascal, cunoscută drept Maricarmen, este femeia în vârstă de 87 de ani a cărei evacuare din casa în care a trăit peste șapte decenii a declanșat criza politică din Spania.

Maricarmen a decedat la două săptămâni după ce a fost evacuată din locuința în care trăise mai bine de 70 de ani, după ce chiria i-a crescut de la 500 de euro la 2.650 de euro pe lună.

Tatăl lui Maricarmen a închiriat inițial proprietatea în 1956, iar ea a continuat să fie chiriașă după moartea părinților ei, perioadă în care chiria era plafonată. Lucrurile s-au schimbat după ce o firmă de investiții, Urbagestión, a cumpărat proprietatea în 2018 și a invocat o lacună juridică care îi permitea să majoreze chiria.

Evacuarea lui Maricarmen a provocat un val de proteste la nivel național, pe fondul crizei locuințelor, și a contribuit la decizia premierului spaniol Pedro Sanchez de a convoca alegeri anticipate după ce mai multe propuneri făcute de socialiști nu au trecut în Parlament.

Protest în Madrid față de criza locuințelor, 11 noiembrie 2026. Foto: Pablo Garcia/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Cum va schimba episodul rezultatul alegerilor

Spania are un deficit estimat de aproximativ 750.000 de locuințe, care urmează să depășească 1.000.000 până în 2028, potrivit Băncii Spaniei.

Cum tot mai puțini oameni își pot permite să cumpere o locuință, a crescut cererea de locuințe de închiriat, punând presiune pe acest sector.

Prețul mediu al chiriei, de 1.176 de euro, echivalează cu aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr din Spania, potrivit Consiliului Tineretului din Spania. În regiunea Madridului au loc, în medie, trei evacuări pe zi.

„Oricine crede sau încearcă să-i facă pe alții să creadă că problema locuințelor din Spania poate fi rezolvată printr-un decret-lege redactat în grabă, «contra cronometru», într-un weekend, și care va fi aprobat sau respins la diferență de câteva voturi în Congres, este fie naiv, fie un ticălos”, spune analistul politic Ignacio Varela într-o opinie semnată în El Confidencial.

El subliniază că evenimente de acest tip produc multă emoție politică, dar nu și soluții.

„Același lucru se poate spune despre sistemul energetic, supus aceleiași inerții până când următoarea pană de curent declanșează o nouă confruntare între politicieni care cunosc toate insultele din dicționar, dar nu pot explica de ce se aprinde un bec”, a scris Varela, cu referire la pana de curent care a afectat Spania în aprilie 2025 timp de aproape 16 ore.

Dificultățile cu care se confruntă tinerii în accesarea unei locuințe și supraaglomerarea turistică sunt problemele pe care le-au subliniat în alegeri partidele de stânga, în dauna celor mainstream precum PSOE sau PP.

Cu toate acestea, inclusiv Vox a profitat prin a atrage votanții nemulțumiți de situația actuală, deși partidul are soluții complet opuse stângii.

„Unii privesc cu neîncredere proprietatea asupra locuinței, care ajunge să devină un activ de rentă, și de aceea încearcă să importe politici de succes ale unor orașe europene în materie de locuințe publice de închiriat. Alții favorizează proprietatea și amintesc de vremurile în care spaniolii își puteau cumpăra o casă pentru că prețurile erau accesibile. Unii vor să frâneze piața; alții, să o elibereze de obstacole, astfel încât să se poată construi”, subliniază o analiză El Confidencial.

Acestea sunt cele două modele politice utilizate pentru a aborda problemele locative, subliniază publicația. În acest scenariu, partidele extremiste au un avantaj față de cele centriste. PSOE este foarte reticent în a limita piața, din diverse motive printre care impactul potențial asupra creșterii economice și dorința de a proteja turismul. Partidul Popular, deși poate pleda pentru dereglementare în scopul facilitării investițiilor în construcții, continuă să susțină imigrația.

Accidentul feroviar care a mutat atenția pe Sanchez

Dacă episodul Maricarmen a fost folosit de Pedro Sanchez în pariul său de a convoca alegerile mai devreme, pe 28 octombrie a avut loc o tragedie care a schimbat cursul campaniei.

69 de persoane au murit și peste 200 au fost rănite într-un accident feroviar produs pe 28 octombrie în provincia Toledo. Era al doilea accident de o asemenea amploare care se producea în 2026. Pe 18 ianuarie, un alt accident feroviar, atunci în Cordoba, a ucis 46 de persoane și a rănit 292.

Cele două trenuri care s-au ciocnit la Urda, Toledo Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Principalele partide și-au suspendat evenimentele campaniei electorale în urma tragediei, cu excepția Vox. Dar, ulterior, dezbaterea politică s-a mutat pe acest subiect.

Partidul Popular a criticat modul în care guvernul gestionează rețeaua feroviară. Vox a depus o plângere penală pentru omor împotriva ministrului Transporturilor, Óscar Puente, în timp ce „Frontul Amplu” a solicitat ca acesta să se prezinte în fața Parlamentului pentru a explica cele întâmplate. Ministrul a demisionat.

„Nu există învingători în această tragedie, dar ea imprimă un nou ton campaniei, unul în care Partidul Conservator (n.r. PP) s-ar putea simți mai confortabil”, declara, după tragedie, Yolanda Roman, director global pentru afaceri publice în cadrul grupului de consultanță ATREVIA, pentru Al Jazeera.

Socialiștii lui Sanchez se îndreptau către o dezbatere publică pe care o puteau gestiona, „dar după această tragedie majoră, cadrul politic pentru alegeri s-a schimbat dramatic în toate sensurile”, a adăugat ea.

„Acesta este momentul să respectăm morții, răniții și familiile acestora. Asta nu înseamnă că vom ignora faptul că spaniolii pun întrebări dure care cer răspunsuri”, spunea Feijoo.

„Nu vom păstra o tăcere complice. Este de datoria mea să denunț modul infracțional în care Sanchez gestionează lucrurile și să lucrez neobosit pentru ca, în data de 29 noiembrie, Spania să scape de această grupare de tip mafiot”, afirma și Abascal.

O demisie după tragedie. A fost suficientă?

Sute de protestatari s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Spania pentru a cere demisia prim-ministrului. „Spania nu mai poate îndura”, scria pe un banner.

Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a respins înainte de a demisiona afirmațiile potrivit cărora accidentul demonstrează că sistemul feroviar spaniol este nesigur, descriindu-l drept „fiabil și sigur”. El punea tragedia pe seama limitărilor impuse de echipamente și de eroarea umană.

Oscar Puente. Foto: Juan Barbosa / ContactoPhoto / Profimedia

Un sondaj realizat de presa spaniolă în luna ianuarie, după precedentul accident soldat cu victime, a relevat că 57% dintre respondenți considerau că serviciile feroviare s-au deteriorat de la preluarea mandatului de către Sanchez, în timp ce aproape 60% au declarat că au puțină încredere sau deloc în sistemul feroviar al țării.