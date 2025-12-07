Alegeri locale 2025: Pe lângă alegerile din București, mai sunt azi 11 scrutine. Marcel Ciolacu candidează pentru șefia CJ Buzău

Bucureștenii sunt chemați astăzi, 7 decembrie, să-și aleagă noul primar al Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate. Nu doar în București sunt organizate alegeri locale, ci și în alte 11 localități din țară, acolo unde postul de primar sau cel de președinte al Consiliului Județean (CJ) au rămas vacante.

Locuitorii din 10 comune și din județul Buzău, unde funcția de președinte al Consiliului Județean a rămas vacantă după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții Europene de Conturi, ies astăzi la vot.

Cine sunt candidații la CJ Buzău și ordinea lor pe buletinul de vot

Pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, au fost validați în cursă opt candidați, între care deputatul Marcel Ciolacu, fost lider PSD și fost premier al României. Ciolacu, care a fost propus la CJ Buzău de PSD, se regăsește pe poziția patru pe buletinul de vot.

Prima poziție pe buletinul de vot i-a fost atribuită prin tragere la sorți candidatului Partidului SOS România, Adrian Dogaru, fost cadru militar, potrivit Agerpres.

Brînzea Dragoș-Eugen, specialist de mediu, propunerea Partidului Oamenilor Tineri (POT), este cel de-al doilea candidat de pe buletinul de vot.

Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru este candidatul comun al Partidului Național Liberal (PNL) și al Uniunii Salvați România (USR), și se află la poziția 3 pe buletinul de vot.

Pe poziția 5 de pe buletinul de vot se găsește Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care l-a propus la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru funcția de președinte al CJ Buzău, pe deputatul Ștefăniță Alin Avrămescu.

La poziția 6 de pe buletinul de vot, figurează Mihai Budescu, candidatul Partidului România Mare (PRM).

Gheorghe Gabriel Pană, fost polițist, este propunerea Acțiunii Conservatoare (AC) pentru conducerea CJ Buzău și cel de-al șaptelea candidat pe buletinul de vot.

Lista candidaților este încheiată cu poziția nr. 8 de independentul Silviu Iordache, antreprenor și fost prefect al județului Buzău.

Unde se mai țin alegeri

Celelalte localități în care vor fi organizate alegeri locale parțiale pentru funcția de primar sunt: