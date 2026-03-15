Alegeri locale cu miză mare au loc duminică în Franța. Întrebarea-cheie la care vom avea răspunsul în curând

Alegătorii francezi merg duminică la urne pentru a-și alege primarii, într-un scrutin urmărit cu mare interes, considerat un test al puterii extremei drepte și al rezistenței partidelor tradiționale în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, transmite Reuters.

Aflându-se la conducerea a aproape 35.000 de localități – de la marile orașe până la sate cu doar câteva zeci de locuitori –, primarii sunt cei mai de încredere aleși ai Franței.

Votarea a început la ora locală 8 dimineața și se va încheia la ora 20:00. În multe orașe de dimensiuni medii și mari, va avea loc un al doilea tur de scrutin pe 22 martie.

Rezultatele locale pot influența dinamica națională, mai ales când au loc atât de aproape de alegerile prezidențiale, pe care sondajele de opinie arată că Adunarea Națională (RN) de extremă dreaptă ar putea să le câștige.

Un test pentru partidul lui Bardella

RN (Rassemblement National), partidul anti-imigrație și eurosceptic condus de Jordan Bardella, a avut probleme până acum să obțină câștiguri semnificative la alegerile municipale.

Cu candidați în câteva sute de municipalități, partidul nu se așteaptă la o victorie zdrobitoare, dar speră să-și demonstreze popularitatea crescândă și să obțină câteva victorii importante care ar impulsiona și mai mult campania sa prezidențială.

„Dacă locuitorii din Marsilia vor face o alegere curajoasă… aceasta îi va încuraja și îi va lumina pe francezi cu privire la alegerea pe care o vor face anul viitor”, a declarat pentru Reuters Franck Allisio, candidatul RN în al doilea oraș ca mărime din Franța.

Allisio se află la egalitate în sondajele pentru primul tur cu actualul primar socialist Benoit Payan, oferind RN o șansă, odată de neimaginat, de a ajunge la putere într-un mare oraș francez.

Siguranța, prioritatea alegătorilor

Desigur, miile de scrutinuri municipale separate se concentrează adesea pe probleme strict locale.

Însă sondajele de opinie arată că siguranța este principala prioritate a alegătorilor în acest scrutin, ceea ce se aliniază perfect cu accentul pus de RN pe lege și ordine.

Printre orașele mai mari vizate de RN se numără Toulon, din sudul țării, cu o populație de 180.000 de locuitori.

Partidul ar putea câștiga și în Menton, un oraș de pe Riviera Franceză unde Louis, fiul fostului președinte Nicolas Sarkozy este candidat susținut de partidele de centru.

Vor apărea alianțe cu dreapta-radicală?

O întrebare-cheie este ce alianțe va încheia RN cu alte partide între cele două tururi.

Va fi aceasta scrutinul în care se va rupe tradiția de zeci de ani de a respinge extrema dreaptă? Unii, în special din partidele mainstream de dreapta, sunt tentați să facă acest lucru.

Stânga a obținut rezultate bune în toată Franța la ultimele alegeri municipale din 2020. Acum este slăbită la nivel național.

Se va urmări cu atenție dacă va putea păstra Parisul, precum și unele dintre orașele pe care le-a câștigat data trecută, cum ar fi Nantes pentru socialiști sau Lyon și Strasbourg pentru verzi.

De asemenea, va fi esențial dacă partidele de stânga mainstream vor încheia alianțe între cele două tururi cu partidul de extremă stânga France Unbowed.

Un al doilea tur va avea loc pe 22 martie în toate orașele în care nicio listă nu obține peste 50% din voturi.

Deși s-ar putea să existe mai multe lecții de învățat din al doilea tur decât din primul, întreaga campanie electorală are mize mari pentru partide, având în vedere apropierea alegerilor prezidențiale din aprilie 2027.

„Oamenii vor să întoarcă pagina și vor să o întoarcă alături de noi”, a declarat pentru Reuters primarul RN din Perpignan, Louis Aliot.