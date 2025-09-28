Alegeri parlamentare în Moldova, prezența la ora 19. Ritmul cel mai susținut al votării este la Chișinău
La ora 19.00, prezența la urne la alegerile parlamentare din Republica Moldova este de 1.469.827 de alegători, ceea ce reprezintă 48,52% din numărul total al alegătorilor.
Dintre cei 1,4 milioane de moldoveni care au votat deja, peste 234.000 dintre ei și-au exercitat votul în secțiile din diaspora.
Prezența cea mai mare se înregistrează în capitala Chișinău și suburbiile sale, unde prezența a depășit pragul de 50%, ajungând la 50,81%.
În Găgăuzia, prezența este sub medie, de 41,5%, iar numărul celor care au votat în Transnistria este de aproximativ 11.000
Prezența la scrutinul de astăzi este mai mare decât cea de la precedentul scrutin parlamentar, care a avut loc pe 11 iulie 2021. Atunci, până la ora 19.00, votaseră 43% (1,3 milioane).
În schimb, prezența este mai slabă decât la turul II al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2024. La aceeași oră, votaseră peste 1,6 milioane de moldoveni, ceea ce reprezenta 52,18% dintre cetățenii cu drept de vot.