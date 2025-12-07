Alegeri pentru Consiliul Județean Buzău: Prezență foarte scăzută la închiderea urnelor

Prezență scăzută la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, acolo unde în cursă se află fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu.

Până la ora 21.00, ora închiderii urnelor, în județul Buzău votaseră pentru alegerea președintelui Consiliului Județean 87.174 de alegători, adică 24,18 % din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe listele permanente sunt înscriși 362.124 de alegători în județul Buzău.

La alegerile locale din 9 iunie 2024 pentru președinția Consiliului Județean Buzău prezența a fost de 55,4%, adică peste 202.000 de alegători s-au prezentat la urne.

Cine a candidat la șefia CJ Buzău

Pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, au fost validați în cursă opt candidați, între care deputatul Marcel Ciolacu, fost lider PSD și fost premier al României. Ciolacu, care a fost propus la CJ Buzău de PSD, se regăsește pe poziția patru pe buletinul de vot.

Prima poziție pe buletinul de vot i-a fost atribuită prin tragere la sorți candidatului Partidului SOS România, Adrian Dogaru, fost cadru militar, potrivit Agerpres.

Brînzea Dragoș-Eugen, specialist de mediu, propunerea Partidului Oamenilor Tineri (POT), este cel de-al doilea candidat de pe buletinul de vot.

Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru este candidatul comun al Partidului Național Liberal (PNL) și al Uniunii Salvați România (USR), și se află la poziția 3 pe buletinul de vot.

Pe poziția 5 de pe buletinul de vot se găsește Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care l-a propus la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru funcția de președinte al CJ Buzău, pe deputatul Ștefăniță Alin Avrămescu.

La poziția 6 de pe buletinul de vot, figurează Mihai Budescu, candidatul Partidului România Mare (PRM).

Gheorghe Gabriel Pană, fost polițist, este propunerea Acțiunii Conservatoare (AC) pentru conducerea CJ Buzău și cel de-al șaptelea candidat pe buletinul de vot.

Lista candidaților este încheiată cu poziția nr. 8 de independentul Silviu Iordache, antreprenor și fost prefect al județului Buzău.